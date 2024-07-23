В омских Нефтяниках машина ушла под землю после дождя

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Сегодня утром на проезжей части в Нефтяниках машина провалилась в дыру в асфальте. Инцидент произошел на пересечении проспекта Мира и улицы Нефтезаводской. По фото, которое распространилось в городских пабликах, видно, что, в дыру попал капот автомобиля, а на участке образовался затор.
В пресс-службе мэрии Омска сообщили, что провал произошел на участке теплосетей АО «ОмскРТС». Сейчас он устранен, позже это место планируют дополнительно заасфальтировать.