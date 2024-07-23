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Published Сегодня, 11:20

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Updated Сегодня, 11:20

В Омске после мощного ливня машина ушла под землю

В омских Нефтяниках машина ушла под землю после дождя

23 июля 2024, 11:20
Фото: 1MI

В Омске после мощного ливня машина ушла под землю

В омских Нефтяниках машина провалилась в дыру в асфальте прямо на проезжей части, сейчас участок засыпан.

Сегодня утром на проезжей части в Нефтяниках машина провалилась в дыру в асфальте. Инцидент произошел на пересечении проспекта Мира и улицы Нефтезаводской. По фото, которое распространилось в городских пабликах, видно, что, в дыру попал капот автомобиля, а на участке образовался затор.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Инцидент Омск

В пресс-службе мэрии Омска сообщили, что провал произошел на участке теплосетей АО «ОмскРТС». Сейчас он устранен, позже это место планируют дополнительно заасфальтировать.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Провал#Затопления#Затопление#Затопление дорог#Провал под землю#Провалился асфальт
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