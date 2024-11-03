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Асфальт

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Главе СКР представят результаты проверки инцидента со стрельбой по омским подросткам
3 ноября, 13:38
Прикрыло снегом. Любителей электросамокатов в Омске успокоили
29 октября, 10:55
Хоценко сообщил о завершении ремонта важного участка дороги в Омской области
В Омской области близится к завершению ремонт важного участка трассы Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка, о чем сообщил губернатор Виталий Хоценко.
11 октября, 11:21
В центре Омска газон закатали в асфальт. Объясняем причину
24 сентября, 07:47
До 20 машин за цикл. В Омске стал дольше работать светофор на 70 лет Октября
23 сентября, 11:23
Колеи и трещины. Омичи рассказали о недостатках новой дороги
На свежем асфальте обнаружили много недостатков. В мэрии объяснили это тем, что в момент укладывания асфальта у них не было нужной техники.
10 сентября, 03:50
Пропавшая москвичка, гибель мотоблогера и тонущая в асфальте машина. Омск сегодня
23 июля, 14:28
В Омске машина провалилась в яму в размытом асфальте на улице Рокоссовского
17 июля, 12:35
Развиваемся. В омской ОЭЗ «Авангард» появится битумный терминал и завод асфальта
Объекты планируют сдать в эксплуатацию через четыре года.
13 июня, 08:07
«Провал в метро»: омичи пожаловались на огромную яму рядом с библиотекой Пушкина
22 мая, 06:57
Стало известно состояние омички, которую придавило торговой палаткой
30 апреля, 06:49
Губернатор Виталий Хоценко запустил новый омский завод по производству асфальта
24 апреля, 08:28
Затопленный фитнес-клуб, взрыв в Сбербанке и асфальт на ливневке. Омск сегодня
17 апреля, 14:31
В омской администрации прокомментировали ситуацию с ливневкой, заделанной асфальтом
17 апреля, 09:29
Ледоход, провал в центре города и вызов 3 хоккеистов в сборную России. Омск в субботу
13 апреля, 13:54
Застревают машины. Омичи пожаловались на грязь и размытый асфальт в Нефтяниках
Сразу несколько переулков в районе поселка Нефтяников тонут в глубокой грязи: ее не могут преодолеть даже грузовики.
3 апреля, 08:29
В администрации Омска рассказали о ходе борьбы с весенним паводком
Пресс-служба администрации Омска опубликовала новые данные о работе управления дорожного хозяйства и благоустройства — все технические и людские резервы управления борются с подтоплениями буквально «без выходных»: сложившаяся ситуация вынуждает к работе в режиме буднего дня.
31 марта, 07:58
«Революционное изобретение». В Омске асфальт решили положить прямо на снег
15 марта, 13:17
Асфальт под угрозой. Шелест сообщил, какие улицы пострадали от перепадов температуры
Дорожные службы уже начали работу на некоторых участках, ряд улиц подвергся превентивным мерам.
13 марта, 08:36
2023
Снежный асфальт. Омские дорожники уложили покрытие на выпавший снег
На одной из городских улиц дорожные работы не прекратились даже несмотря на резкое изменение погоды.
30 октября 2023, 10:51

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