gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Укладка асфальта

Выбрать дату
2024
Пропавшая москвичка, гибель мотоблогера и тонущая в асфальте машина. Омск сегодня
23 июля, 14:28
Затопленный фитнес-клуб, взрыв в Сбербанке и асфальт на ливневке. Омск сегодня
17 апреля, 14:31
В омской администрации прокомментировали ситуацию с ливневкой, заделанной асфальтом
17 апреля, 09:29
«Революционное изобретение». В Омске асфальт решили положить прямо на снег
15 марта, 13:17
2023
Снежный асфальт. Омские дорожники уложили покрытие на выпавший снег
На одной из городских улиц дорожные работы не прекратились даже несмотря на резкое изменение погоды.
30 октября 2023, 10:51
На радость всем. В Омске на Ленинградском мосту началась укладка асфальта
К работе подключено большое количество человек, так что движение на мосту могут открыть и раньше.
22 августа 2023, 06:19
Этим летом в Омске заасфальтируют 37 дорог в частном секторе
Всего в городе в этом году отремонтируют больше 100 тысяч квадратных метров дорожного полотна.
14 июня 2023, 10:09
2022
Суд обязал «СибРос» устранить колеи на омских центральных улицах по гарантии
12 ноября 2022, 04:29

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика