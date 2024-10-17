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Мотоциклист

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2024
Дорожная трагедия: главу поселения в Омской области обвиняют в гибели человека
В Полтавском районном суде начнется рассмотрение уголовного дела против главы поселения, который обвиняется в халатности, приведшей к гибели мотоциклиста.
17 октября, 11:55
Пропавшая москвичка, гибель мотоблогера и тонущая в асфальте машина. Омск сегодня
23 июля, 14:28
Остался сын. Байкерша из Омской области разбилась на турецкой трассе
Популярная блогерша МотоТаня разбилась в ДТП на трассе в Турции, авария произошла на автодороге Миляс-Секе.
23 июля, 12:06
Великобританцы отправились в кругосветку на мотоцикле и попали в книгу рекордов
22 июля, 08:54
Понадобилась помощь. В Омской области подросток на мопеде сбил велосипедиста
15-летний житель села Харино сел за руль мопеда своего отца, на улице Заречной он сбил велосипедиста и скрылся.
17 июня, 08:44
Ночные «гонки». В Омске полицейские устроили погоню за мотоциклистом без прав
8 июня, 11:59
Омская прокуратура взяла под контроль расследование ДТП с пожаром автомобиля
23 апреля, 13:37
Спецпроект
Субкультуры омских пацанов. Как в городе развивалось байкерское движение
Об истории движения, перепродаже мотоциклов в советское время и отличии мотоциклиста от байкера рассказал президент клуба омских байкеров Юрий Вотинцев.
2023
Водителя и пассажирку отвезли в больницу. В Омской области мотоциклист улетел в кювет
ДТП произошло в Крутинском районе.
16 августа 2023, 11:00
До Владивостока. К масштабному мотопробегу «Волна памяти» присоединился омич
Участники приехали в наш город, им провели экскурсию по Омской крепости.
23 июля 2023, 11:28
Пострадал подросток. В омском Старом Кировске столкнулись легковушка и мотоцикл
Школьника отвезли в больницу.
21 июля 2023, 11:27
Пьяный омич на мотоцикле устроил гонки с полицией
На молодого человека составили несколько протоколов, а мотоцикл забрали на штрафстоянку.
24 мая 2023, 06:30
Больше ста мотоциклистов проехали по Омску в новом формате «Бессмертного полка»
Пробег начался у G-Drive Арены и завершился в парке Победы.
9 мая 2023, 11:41
2022
Протаранивший скорую помощь омский мотоциклист впал в кому
4 июля 2022, 10:13

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