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Пропала девушка

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2024
Пропажа подростка, затопленный ресторан и грязный «город-призрак». Омск сегодня
18 октября, 13:56
Версия исчезновения школьницы, изношенные сети и «однушка» за 6 млн. Омск сегодня
24 июля, 13:42
Пропавшую в Омске 15-летнюю школьницу начали искать водолазы
Поиски 15-летней москвички продолжаются третьи сутки, волонтеры и полицейские прошли уже 414 километров, сейчас к поисковым мероприятиям подключились водолазы.
24 июля, 13:08
Пропавшая москвичка, гибель мотоблогера и тонущая в асфальте машина. Омск сегодня
23 июля, 14:28
Дело на контроле. Пропажей 15-летней москвички в Омске заинтересовалась прокуратура
23 июля, 13:04
Вышла из дома и пропала. В Омске уже неделю ищут 15-летнюю девочку
Сообщение о пропаже появилось в группе поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск».
15 марта, 10:24
Жертвы ради любви, скорое затопление улиц и пропажа девушек. Омск сегодня
5 марта, 14:23
Не выходят на связь. В Омской области за последние дни пропали сразу три девушки
5 марта, 12:18
В сером пальто. В центре Омска на выходных пропала молодая стройная девушка
Пропавшая до сих пор не вышла на связь, к поискам подключились волонтеры.
5 марта, 09:12
Исчезла без следа. В Омске ищут женщину в черной шубе, пропавшую почти месяц назад
Поисково-спасательный отряд объявил, что им нужна помощь добровольцев, которые подключатся к поискам пропавшей.
11 января, 05:19
2023
Пряталась у мальчика. В Омске нашли пропавшую 13-летнюю школьницу
22 ноября 2023, 14:16
Купила билет и пошла на рынок. В Омске ищут женщину, исчезнувшую 34 года назад
17 октября 2023, 10:12
Ушла и не вернулась. В Омской области исчезла девушка с татуировкой на шее
Поиски ведутся уже четыре дня.
5 октября 2023, 06:50
Увидели дачники. Появились подробности о загадочной пропаже молодой омички
Девушка ушла из дома и перестала выходить на связь с родными.
3 июля 2023, 10:12
В Омской области больше суток ищут 20-летнюю девушку в серых широких штанах
Последний раз ее видели в Полтавском районе.
3 июля 2023, 06:59
В Омске почти неделю ищут 40-летнюю женщину в штанах песочного цвета
Поисково-спасательный отряд подключился к поискам пропавшей и сообщил, как выглядит омичка.
10 мая 2023, 02:37
2022
Ушла из дома и пропала. В Омске в День защиты детей исчезла 17-летняя девушка
Девушка пропала три дня назад.
4 июня 2022, 04:32

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