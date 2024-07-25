Поиски людей

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2024
Погибшая школьница, новые автобусы и открытая тренировка «Авангарда». Омск сегодня
25 июля, 14:23
Срочно. Тело 15-летней школьницы из Москвы обнаружили в Иртыше на четвертые сутки поисков
25 июля, 13:09
Версия исчезновения школьницы, изношенные сети и «однушка» за 6 млн. Омск сегодня
24 июля, 13:42
«Ни одной зацепки». В омском поисковом отряде прокомментировали ход поисков школьницы
В Омске уже третьи сутки продолжаются поиски 15-летней школьницы, однако пока они не приносят результатов — в поисковом отряде рассказали, что сейчас никаких зацепок нет.
24 июля, 13:23
Пропавшая москвичка, гибель мотоблогера и тонущая в асфальте машина. Омск сегодня
23 июля, 14:28
Никаких новостей две недели. В Омске пропала женщина со шрамом под правой бровью
10 июня, 07:59
Не выходит на связь. Родственники не могут найти омича после переезда в другой регион
Мужчина переехал в Татарск Новосибирской области семь лет назад, с тех пор родственники не могут выйти с ним на связь.
4 июня, 11:23
Местонахождение неизвестно. В омском аэропорту пропал 17-летний житель Йошкар-Олы
Иногородний подросток пропал несколько дней назад, 4 апреля, его последнее известное местоположение — аэропорт им. Карбышева.
6 апреля, 04:29
Местонахождение неизвестно. В омских Нефтяниках пропал 34-летний мужчина
Омич вышел из дома на проспекте Мира 20 марта, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
28 марта, 09:05
Не выходит на связь. В Омске ищут мужчину, пропавшего больше месяца назад
10 февраля омич вышел из больницы в Ленинском округе, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
16 марта, 09:40
Искали четыре дня. В Омске нашли исчезнувшего молодого человека на белой иномарке
Поисковики рассказали, что омич жив, но не дают подробностей по поводу того, где находился все это время пропавший.
15 марта, 06:53
Не вернулся. В Омской области ищут мужчину, скрывшегося от административного надзора
Уроженец Полтавского района может находиться как в области, так и в Омске.
25 января, 12:27
2023
Не выходит на связь. Омская полиция ищет пропавшего водителя фуры из Санкт-Петербурга
С заявлением о пропаже в отделение №4 обратилась его 28-летняя дочь.
12 декабря 2023, 12:09
В Омске ищут 54-летнего мужчину, ушедшего из дома почти месяц назад
Пропавший ушел из дома 21 октября, неделю мать пыталась найти его самостоятельно.
18 ноября 2023, 03:39
Исчез три месяца назад. В Омске ищут мужчину, пропавшего еще в августе
О продолжении поисков 71-летнего омича сообщили в поисково-спасательном отряде «Доброспас-Омск».
30 октября 2023, 12:38
Пропала в пятницу 13-го. Омичку, скрывшуюся на внедорожнике, нашли погибшей
О прекращении поисков сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» Омской области.
16 октября 2023, 12:42
2022
«Единая Россия» тестирует обновленное приложение для поиска потерявшихся детей
Приложение «Заступник» помогает восстановить историю посещения мест пропавшего ребенка.
18 июля 2022, 12:42

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