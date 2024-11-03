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Пропажа

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Ноябрь
Смутное время, спрос на Дедов Морозов и поиски ребенка. Омск в воскресенье
3 ноября, 14:12
«Главное — нашли тебя». Омские инспекторы ДПС вернули бабушке потерявшегося внука
3 ноября, 07:55
В Омске разыскивают пенсионера, пропавшего более 2 месяцев назад при поездке на дачу
3 ноября, 05:32
Октябрь
В Омске обнаружили тело пенсионерки, пропавшей без вести больше месяца назад
27 октября, 05:53
Пропала без вести: в Омске женщина без передних зубов не вернулась домой
Омичка бесследно исчезла после выхода из дома 16 октября. С тех пор о ней ничего неизвестно.
25 октября, 05:56
Парковка вместо деревьев, сожженный автомобиль и пропажа пенсионера. Омск сегодня
23 октября, 14:43
Разыскивают спасатели. В Омске пропал 51-летний мужчина с русыми волосами
О возможном местонахождении мужчины омичей просят срочно сообщить спасателям.
23 октября, 03:13
Вышла из дома и не вернулась. В Омске разыскивают 12-летнюю школьницу в белой шапке
Всех, кто знает что-либо о местонахождении девочки, просят сообщить об этом в полицию.
21 октября, 04:45
Пропажа подростка, затопленный ресторан и грязный «город-призрак». Омск сегодня
18 октября, 13:56
Выходит на связь, но не хочет учиться. В Омской области разыскивают студента
Родственники пропавшего заявили о нем в полицию.
9 октября, 03:27
В Омской области начали поиски 17-летнего парня с тату кинжала и розы на запястье
6 октября, 03:59
Похищение на аллее: в омском парке пропала звезда группы «Dabro»
5 октября, 06:40
Сентябрь
Стало известно, где сутки находился пропавший омский школьник со шрамом на лбу
7 сентября, 07:39
Внимание, пропал ребенок! В Омске разыскивают школьника со шрамом на лбу
7 сентября, 04:43
Август
Жителя Омской области, пропавшего около месяца назад при отдыхе у воды, нашли мертвым
23 августа, 10:21
Вышел из дома и пропал. В Омске разыскивают сероглазого мужчину в трико и бейсболке
Мужчина вышел из дома в Порт-Артуре и пропал. Родные и близкие не могут связаться с мужчиной. Поиски ведет отряд «Доброспас-Омск».
20 августа, 05:45
Пропал без вести. В Омской области ищут 40-летнего мужчину
Отличительная особенность пропавшего — гипс на левой руке. Сообщить о возможном местоположении можно по телефонам 02 или 8 999 470 10 08.
13 августа, 04:44
Сбежал за 8 километров. Школьник из Омска отправился в соседнее село и пропал
12 августа, 05:07
Не вернулся из бани. В Омске ищут молодого парня со шрамом и в серых кроссовках
6 августа, 08:10
В Омской области разыскивают худого пенсионера без зубов и в галошах
5 августа, 05:45

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