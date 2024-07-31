gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Пропавший ребенок

Выбрать дату
2024
В Омске хотят установить стелу «ЖИВИ» в честь пропавших детей
31 июля, 07:25
Версия исчезновения школьницы, изношенные сети и «однушка» за 6 млн. Омск сегодня
24 июля, 13:42
Пропавшая москвичка, гибель мотоблогера и тонущая в асфальте машина. Омск сегодня
23 июля, 14:28
Дело на контроле. Пропажей 15-летней москвички в Омске заинтересовалась прокуратура
23 июля, 13:04
Затопленные рестораны, пропажа подростка и штраф из-за самоката. Омск сегодня
12 июля, 13:58
Прогулка малыша под луной, зимнее сжигание тел и смерть на фотосесии. Омск в субботу
22 июня, 14:00
Планы на Флору, пожилой насильник и пропажа ребенка. Омск сегодня
18 июня, 14:31
Срочно. Пошла в магазин за продуктами. В Омске пропала 9-летняя девочка
18 июня, 10:45
Не вернулась с прогулки. В Омске пропала 7-летняя девочка в зеленой куртке
Сообщение о пропаже ребенка появилось в группе поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск», девочка исчезла после школьных занятий.
8 апреля, 12:28
Местонахождение неизвестно. В омском аэропорту пропал 17-летний житель Йошкар-Олы
Иногородний подросток пропал несколько дней назад, 4 апреля, его последнее известное местоположение — аэропорт им. Карбышева.
6 апреля, 04:29
Добрался до дома. В Омске из детского сада самостоятельно ушел 5-летний мальчик
1 апреля, 09:51
Жертвы ради любви, скорое затопление улиц и пропажа девушек. Омск сегодня
5 марта, 14:23
Уехал и не вернулся. В Омске ищут подростка из села, который пропал 4 месяца назад
Запись с информацией о поисках 17-летнего жителя села Мыс появилась на странице поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск».
14 февраля, 11:23
2023
Пряталась у мальчика. В Омске нашли пропавшую 13-летнюю школьницу
22 ноября 2023, 14:16
Избиение полицейских, найденная горе-мать и раскрашенная скульптура. Омск сегодня
14 ноября 2023, 13:51
Будет проверка. В Омске из детского сада ушли два 6-летних мальчика
30 октября 2023, 08:44
Жительница Омска распространяла информацию о поисках давно найденного ребенка
17 октября 2023, 13:01
Внимание, пропал ребенок! В Омске разыскивают 7-летнюю девочку
Сегодня в 15:50 дежурную часть с заявлением о пропаже обратился отец маленькой омички.
9 августа 2023, 12:15
Жив и здоров. В Омске прохожие нашли пропавшего мальчика
Сестра отвезла Алексея Анисимова утром в школу, но на занятия ребенок не попал, а вместо этого сел в автобус и уехал в неизвестном направлении.
16 марта 2023, 02:28
Внимание. В Омске ищут пропавшего 13-летнего мальчика
Последний раз школьника видели на улице 2-я Ленинградская сегодня утром.
15 марта 2023, 15:14

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика