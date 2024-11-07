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Пропал человек

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Ноябрь
Отключение воды, пропажа пенсионера и проблемы с авиасообщением. Омск сегодня
7 ноября, 14:57
Октябрь
Парковка вместо деревьев, сожженный автомобиль и пропажа пенсионера. Омск сегодня
23 октября, 14:43
Пропажа подростка, затопленный ресторан и грязный «город-призрак». Омск сегодня
18 октября, 13:56
Сентябрь
Знакомая погибшей в Омске 15-летней москвички рассказала, как жила семья девочки
14 сентября, 11:38
Август
Ушли без телефонов. В полиции рассказали, как нашли пропавших под Омском грибников
64-летний мужчина взял с собой в лес 9-летнего внука, однако в какой-то момент заплутал и долго не мог выбраться из леса.
19 августа, 08:15
Был на берегу Иртыша. В Омске разыскивают 26-летнего парня
О местонахождении пропавшего ничего неизвестно уже почти сутки.
15 августа, 05:20
Пропал без вести. В Омской области ищут 40-летнего мужчину
Отличительная особенность пропавшего — гипс на левой руке. Сообщить о возможном местоположении можно по телефонам 02 или 8 999 470 10 08.
13 августа, 04:44
Боялся возвращаться домой. Пропавший школьник из Омска провел ночь в подъезде
Мальчик хотел погулять, но его не отпускали родители. Тогда он ушел из дома без спроса.
8 августа, 07:00
Не вернулся из бани. В Омске ищут молодого парня со шрамом и в серых кроссовках
6 августа, 08:10
В Омской области разыскивают худого пенсионера без зубов и в галошах
5 августа, 05:45
Местонахождение неизвестно. В Омской области пятый год ищут 50-летнего мужчину
Сотрудники регионального УМВД продолжают искать 50-летнего жителя Омского района, который ушел с территории строительной площадки и пропал.
3 августа, 09:46
Ушел рыбачить и не вернулся. В Омской области уже три года разыскивают мужчину
Он отправился порыбачить на остров, где перестал выходить на связь. От омича нет никаких новостей уже три года.
1 августа, 03:15
Июль
Шрам на щеке, татуировка на руке: в Омске ищут 33-летнего мужчину
О местонахождении мужчины ничего неизвестно уже более 10 дней.
31 июля, 03:18
Вышел из дома и пропал. В Омской области ищут 71-летнего пенсионера
29 июля, 06:39
Разговаривала по телефону. Появилось видео с пропавшей в Омске 15-летней москвичкой
25 июля, 10:07
Версия исчезновения школьницы, изношенные сети и «однушка» за 6 млн. Омск сегодня
24 июля, 13:42
Пропавшую в Омске 15-летнюю школьницу начали искать водолазы
Поиски 15-летней москвички продолжаются третьи сутки, волонтеры и полицейские прошли уже 414 километров, сейчас к поисковым мероприятиям подключились водолазы.
24 июля, 13:08
Пропавшая москвичка, гибель мотоблогера и тонущая в асфальте машина. Омск сегодня
23 июля, 14:28
Дело на контроле. Пропажей 15-летней москвички в Омске заинтересовалась прокуратура
23 июля, 13:04
Прочесывают леса и задействуют дроны. В Омске полиция ищет пропавшую школьницу
23 июля, 09:44

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