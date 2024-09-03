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Яма в асфальте

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2024
Включение отопления, осень по-зимнему и «Газель» под землей. Омск сегодня
3 сентября, 14:51
Пропавшая москвичка, гибель мотоблогера и тонущая в асфальте машина. Омск сегодня
23 июля, 14:28
В Омске машина провалилась в яму в размытом асфальте на улице Рокоссовского
17 июля, 12:35
«Стала больше». На Левом берегу Омска в асфальте образовалась опасная дыра
27 мая, 08:17
Асфальт под угрозой. Шелест сообщил, какие улицы пострадали от перепадов температуры
Дорожные службы уже начали работу на некоторых участках, ряд улиц подвергся превентивным мерам.
13 марта, 08:36
2023
Штормовое предупреждение, дефицит учителей и «дырявый» двор. Омск сегодня
20 октября 2023, 13:36
Проваливающийся асфальт, кража у кондуктора и первый снег. Омск сегодня
11 октября 2023, 14:11
«В поисках Пеннивайза». Омичи рассказали о проваливающемся асфальте во дворе дома
11 октября 2023, 06:32
Разваливается по частям. В Омске на набережной Альберта Каримова образовалась дыра
Пока неясно, когда будет проведен ремонт.
30 августа 2023, 05:00
На Левом берегу Омска проблемный участок дороги передали от области городу
5 июня 2023, 09:30
Провалившимся асфальтом и огромной ямой в центре Омска заинтересовались в прокуратуре
Яму уже засыпали щебнем.
2 июня 2023, 06:52
Огромная яма. В центре Омска асфальт провалился под землю
Проблему уже решили, засыпав яму щебнем. Асфальт обещают восстановить в ближайшее время.
2 июня 2023, 05:35
На улице Тюменской в Омске ограничат движение из-за треснувшего асфальта
На проблему в социальных сетях пожаловались местные жители
28 апреля 2023, 10:55
2022
Суд обязал «СибРос» устранить колеи на омских центральных улицах по гарантии
12 ноября 2022, 04:29
Город не для людей. В Омске пенсионерка чуть не расшиблась из-за ямы на дороге
В соцсетях рассказали, что пожилая женщина упала в яму, которую не заделали после ремонта.
18 июля 2022, 03:18

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