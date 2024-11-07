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Пропали люди

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Ноябрь
Отключение воды, пропажа пенсионера и проблемы с авиасообщением. Омск сегодня
7 ноября, 14:57
Октябрь
Пропажа подростка, затопленный ресторан и грязный «город-призрак». Омск сегодня
18 октября, 13:56
Июль
Версия исчезновения школьницы, изношенные сети и «однушка» за 6 млн. Омск сегодня
24 июля, 13:42
Пропавшую в Омске 15-летнюю школьницу начали искать водолазы
Поиски 15-летней москвички продолжаются третьи сутки, волонтеры и полицейские прошли уже 414 километров, сейчас к поисковым мероприятиям подключились водолазы.
24 июля, 13:08
Пропавшая москвичка, гибель мотоблогера и тонущая в асфальте машина. Омск сегодня
23 июля, 14:28
Затопленные рестораны, пропажа подростка и штраф из-за самоката. Омск сегодня
12 июля, 13:58
Апрель
Местонахождение неизвестно. В омском аэропорту пропал 17-летний житель Йошкар-Олы
Иногородний подросток пропал несколько дней назад, 4 апреля, его последнее известное местоположение — аэропорт им. Карбышева.
6 апреля, 04:29
Март
Местонахождение неизвестно. В омских Нефтяниках пропал 34-летний мужчина
Омич вышел из дома на проспекте Мира 20 марта, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
28 марта, 09:05
Не выходит на связь. В Омске ищут мужчину, пропавшего больше месяца назад
10 февраля омич вышел из больницы в Ленинском округе, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
16 марта, 09:40
Вышла из дома и пропала. В Омске уже неделю ищут 15-летнюю девочку
Сообщение о пропаже появилось в группе поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск».
15 марта, 10:24
Жертвы ради любви, скорое затопление улиц и пропажа девушек. Омск сегодня
5 марта, 14:23
Февраль
Может нуждаться в помощи. В Омске второй день ищут 48-летнюю женщину
Сообщение о пропаже омички появилось на странице поисково-спасательного отряда «Доброспас».
16 февраля, 09:52
Уехал и не вернулся. В Омске ищут подростка из села, который пропал 4 месяца назад
Запись с информацией о поисках 17-летнего жителя села Мыс появилась на странице поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск».
14 февраля, 11:23
Январь
Не выходит на связь. В Омске ищут пропавшую 57-летнюю женщину
Сообщение о поисках опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт» Омской области.
26 января, 08:58
Вышла из дома и пропала. В Омске ищут 73-летнюю пенсионерку в зеленом пальто
О местонахождении женщины ничего не известно с 17 января.
18 января, 10:53
В Омской области ищут женщину, которая пропала в конце прошлого года
Жительница Марьяновского района ушла из дома 27 декабря, с тех пор ее местонахождение неизвестно.
18 января, 04:15
Декабрь 2023
Вышла из дома и не вернулась. В Омске ищут женщину в шубе, пропавшую две недели назад
Информация об исчезновении омички появилась в группе поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск».
27 декабря 2023, 10:32
Местонахождение неизвестно. В Омске ищут немого 40-летнего мужчину
Омич пропал 6 декабря, с тех пор никакой информации о нем нет.
8 декабря 2023, 11:53
В Омске разыскивают мужчину в рабочей форме, который пропал больше двух месяцев назад
Информация об этом появилась на странице поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» в соцсети.
5 декабря 2023, 12:33
Ноябрь 2023
В тяжелом состоянии. Пропавшего две недели назад омича нашли на улице с обморожением
Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
28 ноября 2023, 08:38

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