Остался сын. Байкерша из Омской области разбилась на турецкой трассе

По информации телеграм-канала SHOT, Татьяна Озолина ехала в компании других мотоциклистов. В какой-то момент она увидела впереди грузовик и начала сбавлять скорость, а ее знакомый из Турции въехал в нее. После этого они вместе влетели в ограждение. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, а Татьяна скончалась на месте.