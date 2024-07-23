Остался сын. Байкерша из Омской области разбилась на турецкой трассе

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Известная блогерша МотоТаня (Татьяна Озолина) разбилась на мотоцикле во время путешествия по Турции. Авария произошла на трассе Миляс-Секе, мотоцикл Татьяны нашли на окраине автодороги. Позже смерть байкерши подтвердили в московском мотосообществие.
«Это была яркая и красивая жизнь, интересная. За ней следили миллионы людей. Пожалуй, в стране нет ни одного мотоциклиста, кто был бы равнодушен к МотоТане. Ее обожали, ей завидовали, ей восхищались, ее копировали, ей вручали премии как топовому блогеру и, одновременно, обсуждали и злословили. Все было. Теперь осталась лишь память. Спи спокойно, — написали в мотосообществе.
По информации телеграм-канала SHOT, Татьяна Озолина ехала в компании других мотоциклистов. В какой-то момент она увидела впереди грузовик и начала сбавлять скорость, а ее знакомый из Турции въехал в нее. После этого они вместе влетели в ограждение. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, а Татьяна скончалась на месте.
«Она нас отправила на Черноморское побережье 8 июля… В последний раз нас проводила, посадила на автобус. С нами внук был. Мы вернулись в Тару 20-го числа. И тут сразу такое известие, что дочки больше нет, ничего больше не будет, — рассказал отец девушки изданию NGS70.RU.
Татьяна Озолина родилась в Омской области, в городе Тара. У нее остался 13-летний сын.