Поиск ребенка

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2024
Погибшая школьница, новые автобусы и открытая тренировка «Авангарда». Омск сегодня
25 июля, 14:23
Срочно. Тело 15-летней школьницы из Москвы обнаружили в Иртыше на четвертые сутки поисков
25 июля, 13:09
Пропавшая москвичка, гибель мотоблогера и тонущая в асфальте машина. Омск сегодня
23 июля, 14:28
Был за городом. В Омске отыскали пропавшего 15-летнего школьника
Ребенок не выходил на связь с родителями в течение двух дней.
12 июля, 11:42
Прогулка малыша под луной, зимнее сжигание тел и смерть на фотосесии. Омск в субботу
22 июня, 14:00
Планы на Флору, пожилой насильник и пропажа ребенка. Омск сегодня
18 июня, 14:31
Не вернулась с прогулки. В Омске пропала 7-летняя девочка в зеленой куртке
Сообщение о пропаже ребенка появилось в группе поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск», девочка исчезла после школьных занятий.
8 апреля, 12:28
Местонахождение неизвестно. В омском аэропорту пропал 17-летний житель Йошкар-Олы
Иногородний подросток пропал несколько дней назад, 4 апреля, его последнее известное местоположение — аэропорт им. Карбышева.
6 апреля, 04:29
2023
Пошла за сладостями в магазин и не вернулась. В Омске ищут 14-летнюю девочку
7 ноября 2023, 05:28
Будет проверка. В Омске из детского сада ушли два 6-летних мальчика
30 октября 2023, 08:44
Ночевали на чужой даче. В Омске нашли пропавших мальчиков
Они исчезли вечером 25 апреля, взяв с собой продукты.
27 апреля 2023, 02:35
Пропали дети. В Омске со вчерашнего дня ищут двух подростков
Двое друзей ушли из дома, взяв с собой продукты.
26 апреля 2023, 06:24
Срочно. Ушел из дома в футболке и домашних тапочках. В Омске ищут пропавшего подростка
Мальчик ушел из дома вчера вечером и до настоящего момента не вернулся.
29 марта 2023, 06:44
Был одет в серую куртку с капюшоном, серую шапку. В Омске ищут пропавшего школьника
Шестнадцатилетний омич ушел в школу 8 февраля и до настоящего времени его местоположение не известно.
9 февраля 2023, 03:43
2022
В Омске ищут 15-летнего подростка в черном костюме
Мальчик пропал накануне ночью.
6 сентября 2022, 11:03

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