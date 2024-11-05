Скончался в машине скорой помощи. В Омске водитель улетел в кювет и погиб

Сегодня днем на улице 22 Декабря в Омске произошло смертельное ДТП. Мужчина на автомобиле улетел в кювет, к сожалению, спасти водителя не удалось.