В Омске уже сутки ищут 15-летную девочку, пропавшую в Парке Победы

Как следует из ориентировки, в последний раз девушка оделась в серые джинсы и футболку с принтом медведя. Среди примет девочки также отмечают средний рост (170-175 см), среднее телосложение и темные волосы с длиною ниже плеч. Кроме того, на прогулку пропавшая ушла с синим рюкзаком и небольшой черной сумкой для ношения через плечо.