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Posted Сегодня, 02:46

Published Сегодня, 02:46

Modified Сегодня, 03:28

Updated Сегодня, 03:28

иллюстрация

В Омске уже сутки ищут 15-летную девочку, пропавшую в Парке Победы

23 июля 2024, 02:46
Фото: 1MI
иллюстрация

Омская полиция приступила к розыску 15-летней девочки, пропавшей в Парке Победы

По данным полиции, девочка ушла из гостиницы.

Вечером минувшего понедельника, пресс-центр УМВД по Омской области сообщил о розыске 15-летней девочки, ушедшей из гостиницы: как отмечается в сообщении, ребенок отправился на прогулку в Парк Победы, однако она находится сейчас — неизвестно.

Как следует из ориентировки, в последний раз девушка оделась в серые джинсы и футболку с принтом медведя. Среди примет девочки также отмечают средний рост (170-175 см), среднее телосложение и темные волосы с длиною ниже плеч. Кроме того, на прогулку пропавшая ушла с синим рюкзаком и небольшой черной сумкой для ношения через плечо.

Омичей, видевших ребенка или обладающих какой-либо информацией о его местонахождении просят обратиться в полицию по телефонам 112, 102 или 79-20-72.

Напомним, ранее Город55 публиковал информацию о мужчине, пропавшем три года назад: сотрудники полиции также ведут его поиски.

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#Илья Скобин#Происшествия#Полиция#Омск#Розыск#Девочка#Новости#Поиск#Пропажа#Парк Победы
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