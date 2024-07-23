В Омске уже сутки ищут 15-летную девочку, пропавшую в Парке Победы

Posted Сегодня, 02:46
Published Сегодня, 02:46
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
Вечером минувшего понедельника, пресс-центр УМВД по Омской области сообщил о розыске 15-летней девочки, ушедшей из гостиницы: как отмечается в сообщении, ребенок отправился на прогулку в Парк Победы, однако она находится сейчас — неизвестно.
Как следует из ориентировки, в последний раз девушка оделась в серые джинсы и футболку с принтом медведя. Среди примет девочки также отмечают средний рост (170-175 см), среднее телосложение и темные волосы с длиною ниже плеч. Кроме того, на прогулку пропавшая ушла с синим рюкзаком и небольшой черной сумкой для ношения через плечо.
Омичей, видевших ребенка или обладающих какой-либо информацией о его местонахождении просят обратиться в полицию по телефонам 112, 102 или 79-20-72.
Напомним, ранее Город55 публиковал информацию о мужчине, пропавшем три года назад: сотрудники полиции также ведут его поиски.