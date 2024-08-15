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Мотоцикл

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2024
Сгорела машина. В жуткой аварии в Омской области погибли трое
15 августа, 09:15
Ночная погоня. В Омске мотоциклист без прав пытался сбежать от экипажа ДПС
9 августа, 07:08
Погибшую в Турции мотоблогершу из Омска 1 августа похоронят на родине
31 июля, 04:43
Пропавшая москвичка, гибель мотоблогера и тонущая в асфальте машина. Омск сегодня
23 июля, 14:28
Остался сын. Байкерша из Омской области разбилась на турецкой трассе
Популярная блогерша МотоТаня разбилась в ДТП на трассе в Турции, авария произошла на автодороге Миляс-Секе.
23 июля, 12:06
Популярная девушка-мотоблогер из Омской области погибла в Турции
23 июля, 04:41
Великобританцы отправились в кругосветку на мотоцикле и попали в книгу рекордов
22 июля, 08:54
Погибли на месте. В омской области ДТП унесло жизни водителя мотоцикла и пешехода
В Таврическом районе произошло серьезное ДТП сразу с двумя погибшими: женщина, шедшая по обочине дороги, попала под колеса мотоцикла.
22 июля, 07:50
Понадобилась помощь. В Омской области подросток на мопеде сбил велосипедиста
15-летний житель села Харино сел за руль мопеда своего отца, на улице Заречной он сбил велосипедиста и скрылся.
17 июня, 08:44
Ехали в одном направлении. В Омске два подростка на мотоциклах устроили ДТП
В Омске столкнулись два несовершеннолетних мотоциклиста. Инцидент произошел в районе дома № 4 на улице Моторная. При этом оба подростка ехали в одном направлении. В результате аварии в больницу доставили 17-летнего парня.
14 июня, 07:48
В Омской области 13-летний водитель мопеда улетел в кювет и получил травмы
В селе Такмык Большереченского района 13-летний водитель мопеда не справился с управлением и улетел в кювет, сейчас обстоятельства инцидента устанавливают полицейские.
12 июня, 04:43
Отделался переломами. В омских Нефтяниках иномарка влетела в 17-летнего мотоциклиста
23 мая, 07:46
Омич рассказал, как будучи подростком без прав пригнал мотоцикл из Украины
12 февраля, 09:01
Спецпроект
Субкультуры омских пацанов. Как в городе развивалось байкерское движение
Об истории движения, перепродаже мотоциклов в советское время и отличии мотоциклиста от байкера рассказал президент клуба омских байкеров Юрий Вотинцев.
2023
Пострадал ребенок. В Омской области мотоцикл влетел в автомобиль
Авария произошла в селе Знаменское.
21 августа 2023, 09:42
Подозрения на переломы ног. В Омске мотоциклист с пассажиркой влетели во внедорожник
31 июля 2023, 05:45
Купил мопед и решил покататься. Подросток в Омске устроил погоню с полицейскими
27 июля 2023, 12:08
До Владивостока. К масштабному мотопробегу «Волна памяти» присоединился омич
Участники приехали в наш город, им провели экскурсию по Омской крепости.
23 июля 2023, 11:28
Пострадал подросток. В омском Старом Кировске столкнулись легковушка и мотоцикл
Школьника отвезли в больницу.
21 июля 2023, 11:27
Весь в отца. В Омской области 15-летний подросток на мотоцикле влетел в иномарку
Год назад на этом же мотоцикле в ДТП попал его отец. У главы семьи не было прав, к тому же в момент аварии он был пьян.
30 марта 2023, 07:06

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