Ехали в одном направлении. В Омске два подростка на мотоциклах устроили ДТП

В Омске столкнулись два несовершеннолетних мотоциклиста. Инцидент произошел в районе дома № 4 на улице Моторная. При этом оба подростка ехали в одном направлении. В результате аварии в больницу доставили 17-летнего парня.