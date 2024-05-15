Развитие туризма, наказание для «зайцев» и убийство из-за куска сала. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Новость №1. В Омске появится новая база отдыха за 2 млрд рублей, куда будет ходить теплоход
Виталий Хоценко рассказал о планах по развитию туризма в Омской области. По словам губернатора, в регионе не там много мест, где можно с комфортом отдохнуть всей семьей, именно поэтому сфере внутреннего туризма необходимо уделять особое внимание. Планами по созданию базы отдыха, куда можно будет добраться на теплоходе, Хоценко поделился на встрече с представителями бизнес-сообщества региона. В проект готовы вложить 2 млрд рублей.
Новость №2. Омский горсовет одобрил новые меры борьбы с безбилетниками
На сегодняшнем пленарном заседании городского Совета профильный комитет предложил ужесточить наказания для безбилетников в общественном транспорте. Значимость проблемы подчеркнул глава депконтроля городской администрации Алексей Задорожный. Он сообщил, что из-за «зайцев» бюджет Омска недополучает 186 млн рублей в год. По этой причине поступило предложение исключить из областного КОАПа норму об обязательном предупреждении при первом нарушении и увеличить размер штрафа.
Новость №3. Житель Омской области задушил своего знакомого, которого заподозрил в краже сала
Тарский городской суд вынес приговор местному жителю, который задушил своего знакомого. Подсудимый решил, что приятель украл у него кусок сала, поэтому избил его и запер в подполье своего дома. На следующий день он задушил мужчину и спрятал труп в выгребной яме уличного туалета. В ходе расследования вскрылись детали еще одного преступления, к которому причастен тарчанин. За совершенное преступление суд назначил виновному 11 лет колонии строгого режима.