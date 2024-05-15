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Published Сегодня, 13:55

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Развитие туризма, наказание для «зайцев» и убийство из-за куска сала. Омск сегодня

15 мая 2024, 13:55
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске появится новая база отдыха за 2 млрд рублей, куда будет ходить теплоход

Виталий Хоценко рассказал о планах по развитию туризма в Омской области. По словам губернатора, в регионе не там много мест, где можно с комфортом отдохнуть всей семьей, именно поэтому сфере внутреннего туризма необходимо уделять особое внимание. Планами по созданию базы отдыха, куда можно будет добраться на теплоходе, Хоценко поделился на встрече с представителями бизнес-сообщества региона. В проект готовы вложить 2 млрд рублей.

Доставка теплоходом. Для омичей построят новую базу отдыха за 2 млрд рублей
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Новость №2. Омский горсовет одобрил новые меры борьбы с безбилетниками

На сегодняшнем пленарном заседании городского Совета профильный комитет предложил ужесточить наказания для безбилетников в общественном транспорте. Значимость проблемы подчеркнул глава депконтроля городской администрации Алексей Задорожный. Он сообщил, что из-за «зайцев» бюджет Омска недополучает 186 млн рублей в год. По этой причине поступило предложение исключить из областного КОАПа норму об обязательном предупреждении при первом нарушении и увеличить размер штрафа.

Штраф без предупреждения на 3 тысячи: в омских автобусах будут искоренять «зайцев»
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Новость №3. Житель Омской области задушил своего знакомого, которого заподозрил в краже сала

Тарский городской суд вынес приговор местному жителю, который задушил своего знакомого. Подсудимый решил, что приятель украл у него кусок сала, поэтому избил его и запер в подполье своего дома. На следующий день он задушил мужчину и спрятал труп в выгребной яме уличного туалета. В ходе расследования вскрылись детали еще одного преступления, к которому причастен тарчанин. За совершенное преступление суд назначил виновному 11 лет колонии строгого режима.

Задушил и спрятал тело в яме. Житель Омской области убил знакомого из-за куска сала
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