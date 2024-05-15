Развитие туризма, наказание для «зайцев» и убийство из-за куска сала. Омск сегодня

Виталий Хоценко рассказал о планах по развитию туризма в Омской области. По словам губернатора, в регионе не там много мест, где можно с комфортом отдохнуть всей семьей, именно поэтому сфере внутреннего туризма необходимо уделять особое внимание. Планами по созданию базы отдыха, куда можно будет добраться на теплоходе, Хоценко поделился на встрече с представителями бизнес-сообщества региона. В проект готовы вложить 2 млрд рублей.