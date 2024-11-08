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База отдыха

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2024
Под базу отдыха или коттеджи. 80 участков под Омском продают за 9 млн рублей
8 ноября, 13:10
Под Омском за 47 млн выставили на продажу базу отдыха с прудом и рыбками
9 сентября, 06:28
В Омске за 120 млн выставили на продажу «Пиратский остров» с яхт-клубом
29 августа, 09:57
В Омской области продают базу отдыха, где каждый год проходит крупный опен-эйр
1 августа, 10:36
В Омской области за 108 млн выставили на продажу базу отдыха с павлинами и оленями
30 июля, 10:58
Экспертизы не было. В Омске прошел суд о признании самостроем аквапарк «Политотдела»
29 июня, 09:45
Отдых и расслабление. В Омской области за 175 млн продают базу «Альпийская деревня»
20 июня, 07:24
Минимум люкса. За год в Омске заработало 26 новых отелей, хостелов и баз отдыха
27 мая, 11:51
Никто не пострадал. В деревне Окунево Омской области сгорела база отдыха «Солеолис»
20 мая, 12:15
Доставка теплоходом. Для омичей построят новую базу отдыха за 2 млрд рублей
15 мая, 04:12
Базы отдыха: лучшие места для отдыха в Омской области в мае
Майские праздники 2024 года не за горами, так что задуматься о предстоящем отдыхе стоит уже сейчас. Где отдохнуть в мае на территории Омской области — в нашем материале.
12 апреля, 11:42
Компании всего месяц. Для участка у реки на севере Омской области нашли арендатора
14 марта, 05:46
Наедине с природой и хорошей компанией. 6 мест для глэмпинга в Омске и области
21 февраля, 06:14
С небольшим платежом. На севере Омской области отдают в аренду участок под рекреацию
14 февраля, 05:58
1,5 млрд инвестиций. Гостиничный комплекс в Омском районе построит «СибРос» Григоряна
8 февраля, 09:22
В 16 км от центра города. Под Омском за 17,5 млн рублей продают действующий глэмпинг
3 января, 09:43
Новогодний отдых по-омски. Идеи для короткого путешествия за город на зимние каникулы
2 января, 12:12
2023
Ресторан в виде самолета. Бизнесмен Закриев строит новую базу отдыха под Омском
1 декабря 2023, 12:56
С несчастливым концом. Дети отравились после обеда на омской базе отдыха «Сказка»
13 ноября 2023, 06:54
Омская область получит 90 млн рублей на развитие туристических баз и глэмпингов
В этом году новые места для размещения появятся на базах «Владимиростров» и «На полях» в Омском районе.
23 сентября 2023, 06:14

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