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Проездной

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2024
Новенькая «Омка». Омский «Пассажирсервис» закупает 10 тысяч транспортных карт
4 октября, 06:10
Рухнувшая стена пивзавода, сироты без квартир и повышение цены проезда. Омск сегодня
19 июля, 14:09
Омичам рассказали, куда обращаться, если не проходит оплата по NFC-табличкам
19 июля, 10:41
В Омске на популярном автобусном маршруте стоимость проезда поднялась до 60 рублей
Омичи заметили повышение стоимости проезда в автобусах маршрута №910, теперь поездка по городу стоит 40 рублей, а вне города — 60 рублей.
10 июля, 12:15
Город без «радости», тысячи жалоб на воду и повышение цен на проезд. Омск сегодня
20 июня, 14:44
Омичи будут несколько месяцев ездить в общественном транспорте со скидкой
17 июня, 12:48
Исчезновение транспортных карт, неделя без света и пьяные птицы. Омск сегодня
11 марта, 14:38
2023
Неожиданное потепление, подорожание проезда и елка за полмиллиона. Омск сегодня
11 декабря 2023, 14:29
Платить через приложение. В Омске заработали виртуальные транспортные карты «Омка»
14 ноября 2023, 09:13
Ядовитое вещество в воздухе, компенсация проезда и мусорный коллапс. Омск сегодня
25 октября 2023, 13:48
Без конкурентов. В Омске определились с компанией для продажи транспортных карт
18 октября 2023, 04:29
В Омске «Пассажирсервис» собирается выбрать нового продавца транспортных карт
7 октября 2023, 08:00
«Безбилетники». Омичи пожаловались на невыдачу билетов в общественном транспорте
1 марта 2023, 11:27
На следующей неделе. Омское предприятие «Пассажирсервис» сменит номер телефона
Новый номер информационно-справочной службы начнет работать с 6 марта.
28 февраля 2023, 09:42
Правительство Омской области выделит около 1 млн рублей на проездные для беженцев
Средства должны поступить из резервного фонда. На 986 тыс. рублей Министерство региональной безопасности обязали закупить электронные проездные для беженцев с Донбасса.
22 февраля 2023, 13:51
2022
Успеть за 48 часов, полная G-Drive Арена и 15 тысяч транспортных карт. Омск сегодня
24 октября 2022, 14:32
В Омске появилось еще одно место, где можно пополнить электронный проездной
Теперь карту «Омка» можно пополнить на почте.
7 октября 2022, 08:34
Не имела права. В Омске наказали кондуктора, порвавшего удостоверение школьника
Помимо кондуктора, к ответственности директора МП г. Омска «Электрический транспорт».
16 сентября 2022, 05:20

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