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Проезд в общественном транспорте

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Июль
Омичам рассказали, куда обращаться, если не проходит оплата по NFC-табличкам
19 июля, 10:41
Июнь
Город без «радости», тысячи жалоб на воду и повышение цен на проезд. Омск сегодня
20 июня, 14:44
Не так быстро. В Омске «смягчат» повышение стоимости проезда в транспорте
Цены планируют повышать на 10 рублей.
14 июня, 08:27
Май
Вынужденная мера. В Омске временно изменится схема движения автобуса №45
16 мая, 09:10
Март
После перекрытия бульвара Архитекторов омичи не укладываются в пересадочный тариф
26 марта, 11:16
Победа «Авангарда», транспортные маршруты и весеннее пробуждение. Омск сегодня
21 марта, 13:57
В дептрансе рассказали, сколько омичей использовали талоны на бесплатный проезд
В период выборов муниципальный транспорт перевез более полумиллиона пассажиров по талонам.
19 марта, 13:18
«Даже не час-пик». Омичи пожаловались на чрезмерную переполненность маршрута №78
19 марта, 08:47
Избиение школьника, штраф за крупный пожар и автобусный беспредел. Омск сегодня
12 марта, 14:34
Просто поехал дальше. Омич порезал руку о стекло троллейбуса из-за резкого торможения
12 марта, 12:46
Исчезновение транспортных карт, неделя без света и пьяные птицы. Омск сегодня
11 марта, 14:38
Февраль
Дебошир в самолете, эклеры с мясом косули и кондуктор-пивоман. Омск сегодня
12 февраля, 14:03
Омичи пожаловались на кондуктора, который пил пиво прямо в салоне автобуса
12 февраля, 13:32
Рекорд Буше, результаты транспортной реформы и обычаи мошенников. Омск сегодня
9 февраля, 14:15
Будьте внимательны. Из-за ремонта одна из улиц Омска стала недоступна для проезда
8 февраля, 09:52
На уровень ниже. Омский общественный транспорт занял 28 место во всероссийском топе
6 февраля, 09:00
Январь
Наказание за убийство, свадьба без жениха и вопрос проезда. Омск сегодня
30 января, 14:55
В центр Омска может вернуться еще одна популярная маршрутка
26 января, 11:16
Подземные паркинги, падающая штукатурка и сотни жалоб на транспорт. Омск сегодня
23 января, 14:47
«Пошел на принцип». В Омске водитель высадил из маршрутки подростков из-за проездного
23 января, 12:57

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