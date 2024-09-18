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Стоимость проезда

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Сентябрь
Длительное ожидание. Омичи снова пожаловались на нестабильное движение автобусов
18 сентября, 07:12
Июль
Новые тарифы на электронные проездные: что нужно знать омичам
31 июля, 05:33
Рухнувшая стена пивзавода, сироты без квартир и повышение цены проезда. Омск сегодня
19 июля, 14:09
Вслед за муниципальным. Омске частные перевозчики подняли цены на проезд до 40 рублей
19 июля, 12:32
Омичам рассказали, куда обращаться, если не проходит оплата по NFC-табличкам
19 июля, 10:41
В Омске на популярном автобусном маршруте стоимость проезда поднялась до 60 рублей
Омичи заметили повышение стоимости проезда в автобусах маршрута №910, теперь поездка по городу стоит 40 рублей, а вне города — 60 рублей.
10 июля, 12:15
«Зарплаты тоже повысили?»: как омичи отреагировали на увеличение стоимости проезда
1 июля, 09:58
Июнь
Омский Горсовет одобрил повышение стоимости проезда в муниципальном транспорте
26 июня, 04:59
Город без «радости», тысячи жалоб на воду и повышение цен на проезд. Омск сегодня
20 июня, 14:44
Депутаты Горсовета одобрили повышение стоимости проезда в муниципальном транспорте
Инициатива связана с постоянным ростом экономически обоснованных тарифов.
20 июня, 10:07
Теперь по 40 рублей: омский дептранс официально предложил поднять стоимость проезда
20 июня, 08:48
Омичи будут несколько месяцев ездить в общественном транспорте со скидкой
17 июня, 12:48
Инфляция всему виной. С 1 июля в омских электричках увеличат стоимость проезда
Жителей Омской области предупредили о поднятии цен за проезд в пригородных поездах, увеличение стоимости зависит от километража поездки.
13 июня, 11:33
Май
Запрет на вырубку, предсезонка «Авангарда» и стоимость проезда. Омск сегодня
23 мая, 14:18
За полгода 185 млн. Омичам объяснили, почему необходимо повысить стоимость проезда
23 мая, 03:28
Мэрия прокомментировала повышение стоимости проезда в омском транспорте
8 мая, 12:57
Апрель
Стало известно, в каких омских маршрутках подорожает проезд
С 25 апреля в Омске повысят оплату проезда в общественном транспорте. Сколько будет стоить проезд и на каких основаниях поднимают цены — в материале Города55.
23 апреля, 11:46
Готовьтесь раскошеливаться. В Омске подорожает проезд сразу на 39 частных маршрутах
23 апреля, 07:31
Март
Исчезновение транспортных карт, неделя без света и пьяные птицы. Омск сегодня
11 марта, 14:38
Декабрь 2023
Неожиданное потепление, подорожание проезда и елка за полмиллиона. Омск сегодня
11 декабря 2023, 14:29

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