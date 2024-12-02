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Проезд

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Декабрь
«Не понял, а где все?»: рассказываем о ситуации на омских дорогах в вечерний час пик
2 декабря, 12:50
Октябрь
Омичей предупредили о возможных сбоях в оплате проезда 30 октября
30 октября в Омске ожидаются временные сбои в работе систем оплаты в общественном транспорте из-за плановых технических работ на платформе, обслуживающей NFC-таблички.
29 октября, 09:05
Подрядчик найден. «Омскоблавтотранс» установит валидаторы в своих автобусах
27 октября, 14:07
В районных центрах Омской области повысят тарифы на пассажирские перевозки
24 октября, 04:00
Почти все омские муниципальные автобусы получат валидаторы в 2025 году
20 октября, 04:11
Новенькая «Омка». Омский «Пассажирсервис» закупает 10 тысяч транспортных карт
4 октября, 06:10
Технический сбой. Стало известно, почему для омичей в автобусах не действовали скидки
1 октября, 02:43
Сентябрь
Хорошая экономия. Омичам рассказали, как получить скидку на проезд в автобусах
23 сентября, 06:01
«Бетонные баррикады». Между омичами разгорелся конфликт из-за перекрытого проезда
В Омске разгорелся конфликт между жильцами домов по улице 75 лет Гвардейской бригады. Жители одного дома перекрыли сквозной проезд во двор бетонными полусферами, чем вызвали негодование соседей.
20 сентября, 08:00
Стала известна причина внезапного перекрытия улицы у омского автовокзала
9 сентября, 10:35
В Омске с 4 сентября проезд в маршрутках подорожает до 40 рублей
3 сентября, 05:26
Июль
Новые тарифы на электронные проездные: что нужно знать омичам
31 июля, 05:33
Пишите заявление от руки. Что делать омичу, если деньги за поездку списались дважды
29 июля, 08:22
Рухнувшая стена пивзавода, сироты без квартир и повышение цены проезда. Омск сегодня
19 июля, 14:09
Омичам рассказали, куда обращаться, если не проходит оплата по NFC-табличкам
19 июля, 10:41
В Омске на популярном автобусном маршруте стоимость проезда поднялась до 60 рублей
Омичи заметили повышение стоимости проезда в автобусах маршрута №910, теперь поездка по городу стоит 40 рублей, а вне города — 60 рублей.
10 июля, 12:15
Июнь
Паузы в водоснабжении, самолет в Усть-Ишим и подорожание проезда. Главные темы недели
30 июня, 10:00
Город без «радости», тысячи жалоб на воду и повышение цен на проезд. Омск сегодня
20 июня, 14:44
Омичи будут несколько месяцев ездить в общественном транспорте со скидкой
17 июня, 12:48
Не так быстро. В Омске «смягчат» повышение стоимости проезда в транспорте
Цены планируют повышать на 10 рублей.
14 июня, 08:27

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