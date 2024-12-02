«Бетонные баррикады». Между омичами разгорелся конфликт из-за перекрытого проезда

В Омске разгорелся конфликт между жильцами домов по улице 75 лет Гвардейской бригады. Жители одного дома перекрыли сквозной проезд во двор бетонными полусферами, чем вызвали негодование соседей.