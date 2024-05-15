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Теплоход

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Доставка теплоходом. Для омичей построят новую базу отдыха за 2 млрд рублей
15 мая, 04:12
Стало известно, когда в Омской области начнут курсировать теплоходы
В министерстве транспорта Омской области опубликовали расписание маршрутов теплоходов, они начнут курсировать с 1 мая.
2 апреля, 10:00
Готов к навигации. В Омске за 25 млн продают итальянский теплоход
16 февраля, 09:17
2023
Шопинг на волнах. В Омске за 34 млн рублей продают плавмагазин
5 ноября 2023, 12:15
Предприниматель из Омской области продает три баржи, буксир-толкач и промбазу
10 августа 2023, 05:52
Омские теплоходы в 2023 году перевезли около 12 тысяч человек
Половина навигационного периода осталась позади.
5 августа 2023, 03:03
Омичам стало известно расписание прогулочных маршрутов теплохода на День города
3 августа 2023, 09:27
Лучшая покупка в жару. Какие яхты можно приобрести в Омске
12 июля 2023, 07:46
В Большеречье на теплоходе за 510 руб. В Омске с мая начнется пассажирская навигация
Время в пути по маршруту Омск-Большеречье составит 6 часов 25 минут
17 апреля 2023, 10:35
В Омске с 1 мая по Иртышу начнут ходить прогулочные теплоходы
Стоимость билета для взрослых составит 400 рублей, для детей — 300 рублей, дети до 5 лет — бесплатно.
17 апреля 2023, 09:58
2022
«Бабье лето» в Омске принесло дешевые билеты на теплоход
Теплоходы будут ходить по плавающему расписанию, а купить билет на рейс можно с большой скидкой.
20 сентября 2022, 09:18
Уехать можно не всегда. В Омске ввели ограничения на теплоходе до Ачаира
Теперь теплоход будет перевозить от 10 пассажиров.
23 июля 2022, 11:51
Культурный отдых. На дачном омском теплоходе ввели новый запрет для пассажиров
Раньше ограничение действовало только для тех, кто едет до Ачаирского монастыря.
23 июля 2022, 05:25
Никаких маек. В Омске утвердили расписание новых рейсов теплохода в Ачаир
Омичам придется соблюдать правила, чтобы их пустили на борт теплохода.
14 июля 2022, 07:00
Никакой романтики. В Омске отменили самый поздний рейс теплохода из-за жалоб
Теплоход отправлялся по расписанию в 21:00 и заканчивал рейс в 22:00.
8 июля 2022, 11:57
Обнародовано расписание прогулочных рейсов на теплоходе по Иртышу
Пассажирская навигация стартует 1 мая.
28 апреля 2022, 07:14

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