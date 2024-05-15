Штраф без предупреждения на 3 тысячи: в омских автобусах будут искоренять «зайцев»

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского Совета говорили о борьбе с безбилетниками в муниципальном транспорте: профильный комитет предложил ужесточить наказания для «зайцев» и нашел поддержку у всего созыва ГС.
Город55 уже писал о появлении этой инициативы. Глава депконтроля городской администрации Алексей Задорожный рассказал комитету по вопросам транспортной инфраструктуры, что из-за безбилетников бюджет Омска недополучает 186 млн рублей в год и что себестоимость каждого предупреждения, вынесенного «зайцу», — примерно 600 рублей. Соответственно родилось предложение: исключить из областного КОАПа норму об обязательном предупреждении при первом нарушении, а заодно увеличить размер штрафа до 3 тысяч рублей на первый раз и до 4 тысяч на второй и последующие.
— Сейчас штраф от 300 до 700 рублей, — объяснил на сегодняшнем пленарном заседании глава комитета Юрий Арчибасов, — а если составлен первоначальный протокол — выносится только предупреждение. Поэтому предлагается убрать предупреждение и изменить штраф. Но эта норма направлена не на взимание штрафа: мы хотим побудить граждан всегда покупать билеты…
Депутаты это предложение одобрили. Стоит уточнить, что городской Совет не может принимать окончательное решение: он только направит инициативу в Законодательное собрание Омской области, которое имеет право редактировать региональный КоАП.
Уже после голосования депутат Сергей Дроздов спохватился и предложил сделать исключение для детей.
— Ребенок забыл дома справку — и что, его должны будут штрафовать на 3 тысячи рублей? — спросил Дроздов. — Может, по отношению к детям смягчить эту меру?
Арчибасов выступил резко против.
— Сейчас законодательство запрещает высаживать несовершеннолетних из общественного транспорта, и недобросовестные родители этим пользуются, — заявил он. — Многие дети ездят бесплатно. Бывает, что заходят и смеются в лицо водителю, говоря: «Что вы с нами сделаете?» Мы не должны допускать, чтобы люди ездили бесплатно. Если вы сможете меня убедить, что люди могут брать товар в магазине бесплатно, я готов поддержать поправку. Но я уверен: за предоставляемую услугу должны платить все!
Дроздов счел необходимым уточнить: он предлагает оставить для детей только норму о предупреждении в первый раз, а вот начиная со второго раза уже можно штрафовать на те самые 3-4 тысячи. Однако Арчибасов не уступал.
— Если мы оставим предупреждение, это создаст прецедент для всех граждан! — уверен глава транспортного комитета. — А я докладывал, что каждый материал для нас с вами стоит 700 рублей. Ориентировочно 12% граждан ездит бесплатно…
В итоге ставить на голосование инициативу о послаблении для детей не стали. Теоретически у Дроздова есть право прийти на заседание профильного комитета Заксобрания и там внести предложение. На данный же момент инициатива Горсовета бескомпромиссна: все пассажиры, не имеющие билета, обязаны платить штраф, причем внушительных размеров.
Напомним: Юрий Арчибасов является единственным учредителем и директором транспортной компании «Автобусы Омска». На одном из промежуточных обсуждений он заявлял о «необходимости искоренения граждан, которые не хотят оплачивать проезд».