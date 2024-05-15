Штраф без предупреждения на 3 тысячи: в омских автобусах будут искоренять «зайцев»

Город55 уже писал о появлении этой инициативы. Глава депконтроля городской администрации Алексей Задорожный рассказал комитету по вопросам транспортной инфраструктуры, что из-за безбилетников бюджет Омска недополучает 186 млн рублей в год и что себестоимость каждого предупреждения, вынесенного «зайцу», — примерно 600 рублей. Соответственно родилось предложение: исключить из областного КОАПа норму об обязательном предупреждении при первом нарушении, а заодно увеличить размер штрафа до 3 тысяч рублей на первый раз и до 4 тысяч на второй и последующие.