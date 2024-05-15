Задушил и спрятал тело в яме. Житель Омской области убил знакомого из-за куска сала

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
В пресс-службе прокуратуры рассказали, что Тарский городской суд вынес приговор местному жителю, который ранее уже имел проблемы с законом. 34-летний мужчина был признан виновным по четырем статьям: убийство, умышленное уничтожение имущества, незаконное лишение свободы и уклонение от административного надзора.
Оказалось, что в апреле 2022 года подсудимый, решив, что его знакомый украл кусок соленого сала, избил его и запер в подполье своего дома. На следующий день он задушил мужчину, а тело спрятал в выгребной яме уличного туалета.
Родители мужчины забили тревогу и обратились в полицию. Долгое время его не могли найти. Позже полицейские установили, что к его пропаже причастен подсудимый. Он во всем сознался, а также рассказал, что в сентябре 2021 года он в селе Коренево Тарского района поджог сено обидчика, который, по его мнению, мало платил ему. В результате был нанесен ущерб на 113 тысяч рублей.
В итоге суд вынес приговор виновному: 11 лет колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить 113 тысяч рублей в качестве компенсации материального ущерба, причиненного собственнику сена.
Ранее Город55 сообщал, что двое жителей села Сибирское в Омской области насмерть забили своего односельчанина. В 2014 году, будучи 15-летним, он изнасиловал и задушил 6-летнюю девочку. Суд приговорил его к 9,5 годам лишения свободы, которые закончились в апреле этого года. После возвращения в село он встретил 42-летнего мужчину, который начал угрожать ему. Позже они с другом пришли в дом насильника и избили его кочергой и ломом.