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место преступления

Задушил и спрятал тело в яме. Житель Омской области убил знакомого из-за куска сала

15 мая 2024, 08:48
Фото: Прокуратура Омской области
место преступления

Житель Омской области задушил и спрятал тело своего знакомого из-за куска сала

В прокуратуре уточнили, что 34-летний обвиняемый решил, что его знакомый украл кусок соленого сала. Он избил его и запер в подполье своего дома. А на следующий день задушил, а тело спрятал в выгребной яме уличного туалета. Также мужчина признался в еще одном своем преступлении.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что Тарский городской суд вынес приговор местному жителю, который ранее уже имел проблемы с законом. 34-летний мужчина был признан виновным по четырем статьям: убийство, умышленное уничтожение имущества, незаконное лишение свободы и уклонение от административного надзора.

Оказалось, что в апреле 2022 года подсудимый, решив, что его знакомый украл кусок соленого сала, избил его и запер в подполье своего дома. На следующий день он задушил мужчину, а тело спрятал в выгребной яме уличного туалета.

место преступленияместо преступления
место преступленияместо преступления
место преступления
Фото: Прокуратура Омской области

Родители мужчины забили тревогу и обратились в полицию. Долгое время его не могли найти. Позже полицейские установили, что к его пропаже причастен подсудимый. Он во всем сознался, а также рассказал, что в сентябре 2021 года он в селе Коренево Тарского района поджог сено обидчика, который, по его мнению, мало платил ему. В результате был нанесен ущерб на 113 тысяч рублей.

В итоге суд вынес приговор виновному: 11 лет колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить 113 тысяч рублей в качестве компенсации материального ущерба, причиненного собственнику сена.

Ранее Город55 сообщал, что двое жителей села Сибирское в Омской области насмерть забили своего односельчанина. В 2014 году, будучи 15-летним, он изнасиловал и задушил 6-летнюю девочку. Суд приговорил его к 9,5 годам лишения свободы, которые закончились в апреле этого года. После возвращения в село он встретил 42-летнего мужчину, который начал угрожать ему. Позже они с другом пришли в дом насильника и избили его кочергой и ломом.

Жители Омской области убили односельчанина, виновного в убийстве 6-летней девочки
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