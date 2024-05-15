Задушил и спрятал тело в яме. Житель Омской области убил знакомого из-за куска сала

Родители мужчины забили тревогу и обратились в полицию. Долгое время его не могли найти. Позже полицейские установили, что к его пропаже причастен подсудимый. Он во всем сознался, а также рассказал, что в сентябре 2021 года он в селе Коренево Тарского района поджог сено обидчика, который, по его мнению, мало платил ему. В результате был нанесен ущерб на 113 тысяч рублей.