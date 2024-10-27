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Оплата проезда

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2024
Подрядчик найден. «Омскоблавтотранс» установит валидаторы в своих автобусах
27 октября, 14:07
Омский «Пассажирсервис» ищет банк, который за 46 млн займется обработкой платежей
2 октября, 10:04
Хорошая экономия. Омичам рассказали, как получить скидку на проезд в автобусах
23 сентября, 06:01
Не получается оплатить проезд. Омичи сообщают о сбоях в общественном транспорте
В основном они происходят при попытке оплаты через СПБ. Однако такие случаи, как выяснилось, единичны.
19 сентября, 05:25
Пишите заявление от руки. Что делать омичу, если деньги за поездку списались дважды
29 июля, 08:22
Рухнувшая стена пивзавода, сироты без квартир и повышение цены проезда. Омск сегодня
19 июля, 14:09
Омичам рассказали, куда обращаться, если не проходит оплата по NFC-табличкам
19 июля, 10:41
В Омске на популярном автобусном маршруте стоимость проезда поднялась до 60 рублей
Омичи заметили повышение стоимости проезда в автобусах маршрута №910, теперь поездка по городу стоит 40 рублей, а вне города — 60 рублей.
10 июля, 12:15
Город без «радости», тысячи жалоб на воду и повышение цен на проезд. Омск сегодня
20 июня, 14:44
Омичи будут несколько месяцев ездить в общественном транспорте со скидкой
17 июня, 12:48
Инфляция всему виной. С 1 июля в омских электричках увеличат стоимость проезда
Жителей Омской области предупредили о поднятии цен за проезд в пригородных поездах, увеличение стоимости зависит от километража поездки.
13 июня, 11:33
Стало известно, в каких омских маршрутках подорожает проезд
С 25 апреля в Омске повысят оплату проезда в общественном транспорте. Сколько будет стоить проезд и на каких основаниях поднимают цены — в материале Города55.
23 апреля, 11:46
В Родительский день омичей довезут на автобусах до городских кладбищ
19 апреля, 04:46
В дептрансе рассказали, сколько омичей использовали талоны на бесплатный проезд
В период выборов муниципальный транспорт перевез более полумиллиона пассажиров по талонам.
19 марта, 13:18
Исчезновение транспортных карт, неделя без света и пьяные птицы. Омск сегодня
11 марта, 14:38
Наказание за убийство, свадьба без жениха и вопрос проезда. Омск сегодня
30 января, 14:55
2023
Неожиданное потепление, подорожание проезда и елка за полмиллиона. Омск сегодня
11 декабря 2023, 14:29
Следком тут. В Омске запустили проверку из-за водителя, высадившего ребенка на мороз
5 декабря 2023, 10:03
Штраф до 700 рублей. В омском транспорте начали ловить безбилетников
При первом нарушении «зайцы» будут получать предупреждение.
18 сентября 2023, 08:53
Правительство Омской области выделит около 1 млн рублей на проездные для беженцев
Средства должны поступить из резервного фонда. На 986 тыс. рублей Министерство региональной безопасности обязали закупить электронные проездные для беженцев с Донбасса.
22 февраля 2023, 13:51

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