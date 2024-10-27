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Проездные

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Октябрь
Омский «Пассажирсервис» начал поиски подрядчика для продажи транспортных карт
26 октября, 10:19
Июль
Новые тарифы на электронные проездные: что нужно знать омичам
31 июля, 05:33
Омичам рассказали, куда обращаться, если не проходит оплата по NFC-табличкам
19 июля, 10:41
Июнь
От 1300 и до 2940 рублей. Омичей предупредили о повышении стоимости проездных билетов
28 июня, 06:03
Март
Исчезновение транспортных карт, неделя без света и пьяные птицы. Омск сегодня
11 марта, 14:38
Проблемы с поставками. В киосках «Дилижанс» резко исчезли проездные карты «Омка»
Новую партию электронных проездных не могут изготовить из-за отсутствия пластика.
11 марта, 07:08

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