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Пляжный отдых

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Июнь
Утонули 96 человек. В МЧС омичей призвали купаться только на официальных пляжах
В региональном МЧС поделились статистикой гибели людей на неофициальных пляжах, согласно данным спасателей, за пять лет на них утонули 96 человек.
18 июня, 08:42
Стало известно, повлияют ли новые санкции на заграничный отдых россиян
Несколько дней назад стало известно о новом пакете санкций, который Минфин США ввел в отношении России.
14 июня, 10:59
Где отдохнуть на море: плюсы и минусы Джубги
В границах Краснодарского края есть Джубга — курортный поселок, в который в прошлом году отправилась жительница Омской области Виктория. Личный опыт отдыха — в материале Города55.
13 июня, 16:43
К открытию допущены. В Омске с опозданием заработали четыре пляжа
5 июня, 10:02
Приемка откладывается. Из-за уровня воды в Иртыше омские пляжи откроют с опозданием
3 июня, 11:28

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