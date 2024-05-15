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иллюстрация

Доставка теплоходом. Для омичей построят новую базу отдыха за 2 млрд рублей

15 мая 2024, 04:12
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске появится новая база отдыха за 2 млрд рублей, куда будет ходить теплоход

Виталий Хоценко сообщил о планах создания базы отдыха, до которой можно будет добраться на теплоходе. На этот проект планируют выделить 2 млрд рублей. По поручению губернатора создадут рабочую группу, которая займется созданием бренда и развитием туризма в регионе.

В Омске планируют развивать загородный сервис. На встрече с представителями бизнес-сообщества региона губернатор Виталий Хоценко поделился планами по созданию базы отдыха, куда можно будет добраться на теплоходе.

«Скажу лично: думали, куда с семьей поехать на выходные, кроме „Сказки“ и „Мечты“, ехать, честно говоря, некуда. Места для отдыха должны быть. У нас есть хороший проект гостиницы в Омском районе. Туда планируем пустить теплоход до Ачаира, чтобы он делал остановку около этой гостиницы. Нужный проект? Нужный. Готовы инвестировать туда два млрд рублей», — рассказал Виталий Хоценко.

В России наблюдается активный рост внутреннего туризма, и поэтому Омску важно создать свой уникальный бренд. В нашем регионе уже планируют построить несколько роскошных гостиниц: две пятизвездочные и четыре четырехзвездочные. Об этом порталу Om1.ru рассказал Александр Дерябин, председатель Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

«Понятно, что мы не туристический регион, но тут же можно привести в пример Тюмень, которая, собственно, тоже не была туристическим регионом, пока они там не решили, что будут термальной столицей Сибири, и теперь этот бренд активно развивают. Туда активно едут люди, и у нас все эти возможности есть», — отметил Дерябин.

В итоге Виталий Хоценко поручил министру культуры сформировать рабочую группу. Ее задача — обсудить с представителями отрасли идеи и планы по развитию и брендированию региона.

Также на встрече рассказали, что в Омске будут активно строиться гостиницы. В частности, у недостроенного «Хилтона» у телецентра найдут инвестора. Еще одна гостиница появится у аэропорта Омск-Федоровка, который планируют построить к 2028 году. Виталий Хоценко упомянул и проект, который создается без госпомощи — это база отдыха в Омском районе, где в том числе предложат экстремальный туризм. Там уже закупили два самолета Ан-2 для парашютистов.

Стало известно, когда в Омской области начнут курсировать теплоходы
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