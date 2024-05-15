Доставка теплоходом. Для омичей построят новую базу отдыха за 2 млрд рублей

Также на встрече рассказали, что в Омске будут активно строиться гостиницы. В частности, у недостроенного «Хилтона» у телецентра найдут инвестора. Еще одна гостиница появится у аэропорта Омск-Федоровка, который планируют построить к 2028 году. Виталий Хоценко упомянул и проект, который создается без госпомощи — это база отдыха в Омском районе, где в том числе предложат экстремальный туризм. Там уже закупили два самолета Ан-2 для парашютистов.