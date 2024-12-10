gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Плата за проезд

Выбрать дату
2024
Для омичей не стали продлевать скидки на оплату проезда по NFS-табличкам
10 декабря, 13:19
Рухнувшая стена пивзавода, сироты без квартир и повышение цены проезда. Омск сегодня
19 июля, 14:09
Омичам рассказали, куда обращаться, если не проходит оплата по NFC-табличкам
19 июля, 10:41
В Омске на популярном автобусном маршруте стоимость проезда поднялась до 60 рублей
Омичи заметили повышение стоимости проезда в автобусах маршрута №910, теперь поездка по городу стоит 40 рублей, а вне города — 60 рублей.
10 июля, 12:15
Город без «радости», тысячи жалоб на воду и повышение цен на проезд. Омск сегодня
20 июня, 14:44
Омичи будут несколько месяцев ездить в общественном транспорте со скидкой
17 июня, 12:48
Инфляция всему виной. С 1 июля в омских электричках увеличат стоимость проезда
Жителей Омской области предупредили о поднятии цен за проезд в пригородных поездах, увеличение стоимости зависит от километража поездки.
13 июня, 11:33
Стало известно, в каких омских маршрутках подорожает проезд
С 25 апреля в Омске повысят оплату проезда в общественном транспорте. Сколько будет стоить проезд и на каких основаниях поднимают цены — в материале Города55.
23 апреля, 11:46
Исчезновение транспортных карт, неделя без света и пьяные птицы. Омск сегодня
11 марта, 14:38
Известно, где можно будет использовать талоны на бесплатный проезд в Омске. Маршруты
Омским пассажирам дадут возможность проехать бесплатно в общественном транспорте, но в определенные дни.
11 марта, 10:33
2023
«Неприятный сюрприз». В омской маршрутке пассажиры начали платить за проезд 40 рублей
28 декабря 2023, 10:05
Со следующего года в Омске повысится тариф на перевозки в общественном транспорте
22 декабря 2023, 08:13
Неожиданное потепление, подорожание проезда и елка за полмиллиона. Омск сегодня
11 декабря 2023, 14:29
«Таких денег нет». Кормилец высказался о перспективе повышении стоимости проезда
26 октября 2023, 09:36
Сдачу оставь себе. Водитель разорвал в клочья тысячную купюру пассажира в Омске
Конфликтная ситуация возникла в маршрутке № 222.
7 июня 2023, 09:19
2022
Суд над маньяком, удешевление проезда и судьба рухнувшего дома. Новости Омска в среду
Итоги дня — версия Города55.
31 августа 2022, 15:02

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика