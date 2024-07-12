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Бесплатный проезд

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Июль
Отправляйтесь за покупками. Омичей будут бесплатно возить до «Торгового города»
Для пассажиров выделено два автобуса, которые едут без остановок до конечной точки.
12 июля, 08:45
Май
«Запредельно много». Омские депутаты раскритиковали новый размер штрафа для «зайцев»
23 мая, 08:00
Март
В дептрансе рассказали, сколько омичей использовали талоны на бесплатный проезд
В период выборов муниципальный транспорт перевез более полумиллиона пассажиров по талонам.
19 марта, 13:18
Известно, где можно будет использовать талоны на бесплатный проезд в Омске. Маршруты
Омским пассажирам дадут возможность проехать бесплатно в общественном транспорте, но в определенные дни.
11 марта, 10:33
Талоны за голос на выборах президента стали темой внеочередного заседания в Горсовете
1 марта, 09:57

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