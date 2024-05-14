Спасение животных, нашествие тараканов и внезапная смерть. Омск сегодня

Сейчас из Усть-Ишима в срочном порядке эвакуируют местных жителей, для спасения домашних питомцев 15 и 16 мая в район прибудет специальная фирма по отлову и содержанию животных. Некоторые сельчане забирают их с собой, а тех, кто не может этого сделать, просят отвязать собак во дворе, чтобы не затруднять деятельность спасателей.