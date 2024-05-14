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Спасение животных, нашествие тараканов и внезапная смерть. Омск сегодня

14 мая 2024, 14:50
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В затопленном Усть-Ишиме волонтеры пришли на помощь оставленным собакам и кошкам

Сейчас из Усть-Ишима в срочном порядке эвакуируют местных жителей, для спасения домашних питомцев 15 и 16 мая в район прибудет специальная фирма по отлову и содержанию животных. Некоторые сельчане забирают их с собой, а тех, кто не может этого сделать, просят отвязать собак во дворе, чтобы не затруднять деятельность спасателей.

В приют или с собой. Жителям Усть-Ишима разрешили забрать в ПВР кошек и собак
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Новость №2. В омской школе кабинеты и другие помещения захватили тараканы

Родители учеников школы №142 пожаловались на обилие насекомых в кабинетах, раздевалках и других помещениях. По словам омичей, часто дети приносят тараканов домой, так как они заползают в сумки и пакеты. На ситуацию отреагировали в мэрии Омска, уверив, что администрация школы делает все необходимое для борьбы с насекомыми. Внеплановая обработка пройдет 17 мая.

«Спокойно гуляют по коридорам». Омичи пожаловались на обилие тараканов в школе №142
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Новость №3. В центре Омска умер неизвестный прохожий

Сегодня омичи обнаружили в сквере им. Дзержинского труп неизвестного прохожего. По сообщению очевидцев, сначала мужчине стало плохо, а потом он потерял сознание и перестал дышать. В Минздраве сообщили, что на место происшествия выезжала бригада скорой помощи, которая констатировала смерть омича и забрала его тело.

Констатировали смерть. В омском сквере им. Дзержинского умер неизвестный мужчина
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