Спасение животных, нашествие тараканов и внезапная смерть. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Новость №1. В затопленном Усть-Ишиме волонтеры пришли на помощь оставленным собакам и кошкам
Сейчас из Усть-Ишима в срочном порядке эвакуируют местных жителей, для спасения домашних питомцев 15 и 16 мая в район прибудет специальная фирма по отлову и содержанию животных. Некоторые сельчане забирают их с собой, а тех, кто не может этого сделать, просят отвязать собак во дворе, чтобы не затруднять деятельность спасателей.
Новость №2. В омской школе кабинеты и другие помещения захватили тараканы
Родители учеников школы №142 пожаловались на обилие насекомых в кабинетах, раздевалках и других помещениях. По словам омичей, часто дети приносят тараканов домой, так как они заползают в сумки и пакеты. На ситуацию отреагировали в мэрии Омска, уверив, что администрация школы делает все необходимое для борьбы с насекомыми. Внеплановая обработка пройдет 17 мая.
Новость №3. В центре Омска умер неизвестный прохожий
Сегодня омичи обнаружили в сквере им. Дзержинского труп неизвестного прохожего. По сообщению очевидцев, сначала мужчине стало плохо, а потом он потерял сознание и перестал дышать. В Минздраве сообщили, что на место происшествия выезжала бригада скорой помощи, которая констатировала смерть омича и забрала его тело.