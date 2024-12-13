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Приют для собак

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2024
Новая жизнь. Омский бездомный пес переехал в Сочи после жутких уличных травм
13 декабря, 12:16
Срочно требовалась помощь. В омском муниципальном приюте выходили потерявшуюся собаку
В отлов муниципального приюта попал старый домашний пес, который скитался по улице в удручающем состоянии. Сотрудники оказали ему необходимую помощь и ищут хозяина.
12 июля, 09:41
Феноменально ловкий и отважный. В омский муниципальный приют ищут сотрудника
2 апреля, 09:04
2023
«Заживо замуровали». Омичи рассказали о щенках, запертых на территории предприятия
11 декабря 2023, 10:44
Хвостики мерзнут тоже. В омском приюте для собак готовятся к аномальным холодам
Мэр рассказал, как в муниципальном приюте собираются позаботиться о постояльцах, чтобы те пережили морозы.
6 декабря 2023, 11:00
Больной и худой. Пес хаски захватил омскую мастерскую и запретил сотрудникам работать
30 сентября 2023, 04:20
«Вот такой нежданчик». В омский приют для собак подкинули крылатого малыша
Сейчас птенец идет на поправку. Лечением занимаются волонтеры.
30 июля 2023, 13:11
Доброе начало года. Юный омич потратил все накопления, чтобы накормить щенят в приюте
Сейчас в омском муниципальном приюте содержится 290 взрослых собак и 70 щенков.
3 января 2023, 10:00
2022
В Омске собираются радикально решить вопрос с отловом бездомных собак
Было бы хорошо оставлять собак в приютах, но из-за федерального законодательства это пока невозможно сделать.
22 ноября 2022, 02:26
В Омске запретят выпускать бродячих собак на детских площадках, пляжах и скверах
Городская администрация подготовила соответствующий законопроект.
7 сентября 2022, 08:27
Омский приют «Друг» не смог оспорить долг в полмиллиона рублей за аренду земли
Общественной организации придется выплатить омской мэрии 581 тысячу рублей.
7 июля 2022, 14:35

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