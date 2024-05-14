Констатировали смерть. В омском сквере им. Дзержинского умер неизвестный мужчина

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Сегодня, 14 мая, омичи обнаружили в сквере им. Дзержинского в центре города труп неизвестного мужчины. Он лежал на лавке без признаков жизни.
По сообщению очевидцев, сначала мужчине стало плохо, а потом он потерял сознание и перестал дышать.
В региональном Минздраве Городу55 сообщили, что на место происшествия выезжала бригада скорой помощи, которая констатировала смерть омича и забрала его тело.
Напомним, что в начале мая омский ЗАГС опубликовал данные о рождаемости и смертности жителей региона за период с января по апрель. Согласно им, с начала года в Омской области было зарегистрировано 4,6 тысячи рождений и 8,4 тысячи смертей.