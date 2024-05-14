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Published Сегодня, 13:52

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В омском сквере им. Дзержинского умер неизвестный мужчина

Констатировали смерть. В омском сквере им. Дзержинского умер неизвестный мужчина

14 мая 2024, 13:52
Фото: 1MI

В омском сквере им. Дзержинского умер неизвестный мужчина

По сообщению очевидцев, сначала мужчине стало плохо, после чего он потерял сознание и перестал дышать, тело забрали работники скорой помощи.

Сегодня, 14 мая, омичи обнаружили в сквере им. Дзержинского в центре города труп неизвестного мужчины. Он лежал на лавке без признаков жизни.

По сообщению очевидцев, сначала мужчине стало плохо, а потом он потерял сознание и перестал дышать.

В региональном Минздраве Городу55 сообщили, что на место происшествия выезжала бригада скорой помощи, которая констатировала смерть омича и забрала его тело.

Напомним, что в начале мая омский ЗАГС опубликовал данные о рождаемости и смертности жителей региона за период с января по апрель. Согласно им, с начала года в Омской области было зарегистрировано 4,6 тысячи рождений и 8,4 тысячи смертей.

Регион вымирает. В Омской области с начала года скончалось более 8 тысяч человек
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Скорая помощь#Смерть человека#Смерть#Новости#Скорая#Медики#Неожиданная смерть
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