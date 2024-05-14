«Спокойно гуляют по коридорам». Омичи пожаловались на обилие тараканов в школе №142

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «Инцидент Омск». Родители учеников школы №142 рассказали, что в кабинетах и других помещениях образовательного учреждения поселились тараканы. Ловушки для насекомых стоят в учебных классах. Более того, часто дети приносят тараканов домой, так как они заползают в сумки и пакеты.
«Неоднократно встречались тараканы в женской раздевалке, дети спокойно могут принести тараканов к себе домой, тараканы абсолютно спокойно ходят по коридорам школы. Сколько раз говорили, что их травят, но особого результата не видно», — поделился автор публикации.
На ситуацию отреагировали в мэрии Омска, уверив, что администрация школы делает все необходимое для борьбы с насекомыми. Внеплановая обработка пройдет 17 мая.
«Ежегодно заключается договор на оказание услуг по дератизации, дезинсекции помещений. В 2024 году заключён договор с обществом с ограниченной ответственностью „Дезсервис“, в рамках которого профилактическая дезинсекция осуществляется не менее одного раза в месяц, истребительная дезинсекция проводилась 21 апреля и 8 мая 2024 года», — сообщили в городской администрации.