«Спокойно гуляют по коридорам». Омичи пожаловались на обилие тараканов в школе №142

Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «Инцидент Омск». Родители учеников школы №142 рассказали, что в кабинетах и других помещениях образовательного учреждения поселились тараканы. Ловушки для насекомых стоят в учебных классах. Более того, часто дети приносят тараканов домой, так как они заползают в сумки и пакеты.