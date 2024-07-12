Спасение животных

Срочно требовалась помощь. В омском муниципальном приюте выходили потерявшуюся собаку

В отлов муниципального приюта попал старый домашний пес, который скитался по улице в удручающем состоянии. Сотрудники оказали ему необходимую помощь и ищут хозяина.