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Спасение животных

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Июль
Срочно требовалась помощь. В омском муниципальном приюте выходили потерявшуюся собаку
В отлов муниципального приюта попал старый домашний пес, который скитался по улице в удручающем состоянии. Сотрудники оказали ему необходимую помощь и ищут хозяина.
12 июля, 09:41
Март
Рухнувший потолок, грязь вместо воды и собачьи поцелуи. Омск сегодня
15 марта, 14:30
Нашествие крыс, судьба выброшенных щенков и весенние холода. Омск сегодня
6 марта, 14:09
Подальше от города. Косулю, застрявшую в заборе омского телецентра, отпустили на волю
Животное прошло необходимую реабилитацию, после чего вернулась в привычную среду обитания.
5 марта, 13:10
Февраль
Потоп в подвале дома, огромные сосульки и спасение курочек. Омск сегодня
28 февраля, 14:18
Белый комочек в копоти и дыме. Омские спасатели вытащили из пожара испуганную кошку
Домашний питомец был отдан хозяевам, которые позднее вернулись домой.
28 февраля, 08:37
Рекорд «Авангарда», щенки в мусорном баке и дефицит лекарств. Омск сегодня
21 февраля, 14:07
«За что?». В Омской области неизвестный выбросил в мусорный бак пакет с щенками
21 февраля, 09:58
Январь
Незаконный отлов животных, пробки из-за метели и нападение на собаку. Омск сегодня
26 января, 13:56
Преступная сторона, карантин в школах и жестокий живодер. Омск сегодня
24 января, 14:01
Декабрь 2023
Лучшие бомбоубежища, спасение косули и аномально теплый день. Омск в пятницу
22 декабря 2023, 15:27
Спасение собаки, традиционные пробки и опасная снежная буря. Омск сегодня
1 декабря 2023, 14:02
Ноябрь 2023
Спрятали за сидениями. Как из Омской области пытались похитить редкую породу соколов
Предотвратили преступление сотрудники пограничного управления ФСБ России и Росгвардии.
21 ноября 2023, 10:44
Масштабный сбой, спасение совы и отравление детей. Омск сегодня
13 ноября 2023, 16:17
Спасение бездомной собаки, льготные рейсы и наркопритон в квартире. Омск за день
5 ноября 2023, 13:55
Провалилась в открытый люк. Омичи вызволили собаку из глубокого колодца
5 ноября 2023, 11:24
Октябрь 2023
Большинство омичей высказались за использование животных в цирковых представлениях
24 октября 2023, 10:00
В Госдуму внесли законопроект о запрете выступлений животных в цирках
Основная цель законопроекта — зашита жизни и благополучия животных, которых используют в представлениях.
13 октября 2023, 12:30
Август 2023
Презентация «Авангарда», подготовка к 1 сентября и спасение животных. Омск сегодня
22 августа 2023, 14:22
«Нам важна каждая жизнь». Омские пожарные спасли из горящей квартиры 5 кошек и собаку
Пожарные вынесли спасенных животных на свежий воздух и напоили водой.
22 августа 2023, 13:57

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