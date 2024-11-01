gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Смертельный исход

Выбрать дату
2024
В Омске рабочий упал с недостроя и погиб на месте
Следственный комитет возбудил дело о нарушении требований охраны труда.
1 ноября, 14:17
Утонул в сточных водах. В Омске сторож провалился в открытый колодец и погиб
Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели сторожа в сточных водах колодца, по предварительной информации, мужчина провалился в открытый люк ночью.
10 июля, 09:40
Умер на месте. В Омской области сельчанин на мотоцикле врезался в кучу щебня и погиб
ДТП со смертельным исходом произошло в Полтавском районе, 53-летний водитель мотоцикла врезался в кучу щебня и погиб на месте, в деталях инцидента разбирается полиция.
21 июня, 06:25
Утонули 96 человек. В МЧС омичей призвали купаться только на официальных пляжах
В региональном МЧС поделились статистикой гибели людей на неофициальных пляжах, согласно данным спасателей, за пять лет на них утонули 96 человек.
18 июня, 08:42
Написал явку с повинной. В Омске на свадьбе жених до смерти избил своего приятеля
27 мая, 13:12
Умер на месте. В Омской области разбился водитель мотоцикла
Смертельное ДТП произошло в Оконешниковском районе, мотоциклист не справился с управлением, съехал в кювет, после чего опрокинулся вместе с транспортом.
14 мая, 12:15
Преступный город, череда ДТП и пополнение в семье лемуров. Омск сегодня
5 апреля, 14:29
«Встречка» не прощает. В Омской области произошло ДТП со смертельным исходом
4 апреля, 03:14
Статистика самоубийств, затопление университета и хоккейный ажиотаж. Омск сегодня
29 марта, 13:54
Упал с долгостроя. Омский суд накажет управляющего фирмы за смерть ребенка
Мальчик упал с долгостроя, принадлежащего компании «РоКАС», после чего скончался. В деле разбирается Омский районный суд.
25 марта, 11:22
Смертельное ДТП, нападение на полицейского и бесплатные хоккейные матчи. Омск сегодня
16 марта, 14:02
8 жителей Омской области погибли на производствах в 2023 году
В предыдущем году в омских организациях произошло 98 несчастных случаев, некоторые из них оказались смертельными.
16 марта, 06:26
Смертельное падение, уголовное дело о халатности и дом за 100 миллионов. Омск сегодня
27 февраля, 14:19
23-летняя омичка погибла под колесами поезда, спасая собаку
10 февраля, 05:02
Убил кухонным ножом. Неожиданная ссора с сыном оборвала жизнь 72-летнего омича
Преступление случилось 3 февраля, тело мужчины нашли в подъезде дома на улице Пригородная.
5 февраля, 13:52
Мать девочки, умершей в поезде по дороге в Омск, отказалась от госпитализации
12 января, 09:47
2023
Разберется следственный комитет. После смерти омича на стройке возбудили дело
Во время работ по возведению жилого дома с 6-го этажа упал 57-летний каменщик.
7 ноября 2023, 09:18
Смертельный удар. Суд накажет омичку, которая в нетрезвом виде убила сожителя
Расследованием всех деталей и обстоятельств произошедшего занимается СУ СК России по Омской области.
8 сентября 2023, 11:32
Разбирались три года. В Омской области осудили мужчину, погубившего пассажира
Водитель сел за руль пьяным, но это не помешало ему взять попутчика. Теперь его осудили за смертельное ДТП.
3 июля 2023, 06:47

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика