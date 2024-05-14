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иллюстрация

В приют или с собой. Жителям Усть-Ишима разрешили забрать в ПВР кошек и собак

14 мая 2024, 07:30
Фото: Город55
иллюстрация

В затопленном Усть-Ишиме волонтеры пришли на помощь оставленным собакам и кошкам

15 и 16 мая приедет специальная фирма по отлову и содержанию животных. Собак, которых удастся отловить, месяц будут содержать в приюте в Черлаке, а после нормализации паводковой ситуации вернут в Усть-Ишим.

В Усть-Ишиме в срочном порядке эвакуируют местных жителей. Для спасения животных, а именно собак и кошек, 15 и 16 мая в район прибудет специальная фирма по отлову и содержанию животных.

Поэтому тех, кто не сможет взять с собой своих питомцев в пункт временного размещения, просят отвязать собак во дворе. Если же вы планируете забрать своего питомца с собой, особенно если это крупная собака, рекомендуем надеть на нее намордник.

Собак, которых удалось отловить, будут содержать в течение месяца в приюте, расположенном в Черлаке. Как только ситуация с паводком нормализуется, собак вернут в Усть-Ишим.

спасенные собакиспасенные собаки
спасенные собакиспасенные собаки
спасенные собакиспасенные собаки
спасенные собаки
Фото: тг-канал «Усть-Ишим Паводок»
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#Общество#Омск#Омская область#Собаки#Эвакуация#Паводок#Кошки#День Победы#Новости#Приют#Усть-Ишимский район#Усть-Ишим#Спасение животных#Черлак
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