В приют или с собой. Жителям Усть-Ишима разрешили забрать в ПВР кошек и собак

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
В Усть-Ишиме в срочном порядке эвакуируют местных жителей. Для спасения животных, а именно собак и кошек, 15 и 16 мая в район прибудет специальная фирма по отлову и содержанию животных.
Поэтому тех, кто не сможет взять с собой своих питомцев в пункт временного размещения, просят отвязать собак во дворе. Если же вы планируете забрать своего питомца с собой, особенно если это крупная собака, рекомендуем надеть на нее намордник.
Собак, которых удалось отловить, будут содержать в течение месяца в приюте, расположенном в Черлаке. Как только ситуация с паводком нормализуется, собак вернут в Усть-Ишим.