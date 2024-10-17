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Безнадзорные животные

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2024
Вредные выбросы, заяц в центре города и новогодняя елка в октябре. Омск сегодня
17 октября, 14:14
Возвращение земли, падение собаки с балкона и беляши у Политеха. Омск сегодня
1 августа, 14:36
Заперли на балконе в жару. В Омске собака спрыгнула с шестого этажа и погибла
1 августа, 12:00
Срочно требовалась помощь. В омском муниципальном приюте выходили потерявшуюся собаку
В отлов муниципального приюта попал старый домашний пес, который скитался по улице в удручающем состоянии. Сотрудники оказали ему необходимую помощь и ищут хозяина.
12 июля, 09:41
Нападение собак на ребенка, проблемы с посадкой и ложная стрельба. Омск сегодня
27 марта, 14:37
Живут во дворе более пяти лет. В Омске стая собак покусала 9-летнюю девочку
27 марта, 10:32
Поджигатель будок, новые правила в такси и долгожданное потепление. Омск сегодня
14 марта, 14:38
Загнали на дерево. Сотрудники Росгвардии спасли омичку от стаи бродячих собак
4 марта, 10:23
Не понравилось, что лаяла. В омском селе мужчина убил собаку и выкинул тело в мусорку
Сельчанин достал нож из кармана и перерезал горло животному, мужчину уже задержала полиция.
28 февраля, 08:40
Рекорд «Авангарда», щенки в мусорном баке и дефицит лекарств. Омск сегодня
21 февраля, 14:07
Незаконный отлов животных, пробки из-за метели и нападение на собаку. Омск сегодня
26 января, 13:56
Преступная сторона, карантин в школах и жестокий живодер. Омск сегодня
24 января, 14:01
Шокирующие находки. В омских Нефтяниках ищут живодера, жестоко убивающего собак
24 января, 13:11
Неожиданные гости. В Омске косуля упала на цокольный этаж жилого дома
Из ловушки ее извлекли специалисты аварийно-спасательного центра.
16 января, 11:11
2023
«Красивая и любопытная». В гости к жителям Омской области снова пришла лиса
30 ноября 2023, 11:31
Лиса-путешественница, магнитные бури и расселение из аварийного жилья. Омск сегодня
22 ноября 2023, 13:56
Необычные гости. По центру Тары решила прогуляться лиса
22 ноября 2023, 09:14
Стало известно, сколько будет стоить отлов и содержание бездомных животных в Омске
4 октября 2023, 03:27

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