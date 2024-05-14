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Отлов животных

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Январь
Отогнал сосед. В Омске стая собак набросилась на школьника в Старом Кировске
12 января, 04:35
Декабрь 2023
Выехал в поселок. Омичи пожаловались прокурору на плохой отлов бездомных собак
По каждому обращению сотрудники надзорного ведомства собираются запустить проверку.
18 декабря 2023, 08:54
Октябрь 2023
В Госдуму внесли законопроект о запрете выступлений животных в цирках
Основная цель законопроекта — зашита жизни и благополучия животных, которых используют в представлениях.
13 октября 2023, 12:30
Январь 2023
В Омской области начали отлавливать бродячих животных после вмешательства прокуратуры
Проблемой бродячих животных заинтересовались после обращения местных жителей с жалобами на укусы бездомных собак.
31 января 2023, 04:22

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