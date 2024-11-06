gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Собака

Выбрать дату
Ноябрь
В Нефтяниках омич привязал собаку к машине, чтобы выгулять ее
6 ноября, 04:45
Октябрь
Крик о помощи: как собачий поводок помог спасти пожилую омичку, упавшую в Иртыш
Пенсионерка, оказавшаяся в Иртыше, была спасена благодаря действиям очевидцев и прибывших спасателей.
30 октября, 09:19
Не было выхода. Омичка выбросила преданную собаку на улицу
Добродушный песик бегал вокруг машины и не понимал, что не так.
30 октября, 04:47
Омичам назвали новые территории, на которых нельзя будет выгуливать собак
Ограничение затронет территории, благоустроенные по программе «Формирование комфортной городской среды».
10 октября, 15:08
«Собачий террор». В Омске бездомные животные загрызли собаку на «Зеленом острове»
1 октября, 09:52
Август
Глава СК Бастрыкин заинтересовался нападением бродячей собаки на ребенка в Омске
17 августа, 04:03
Поедут бригадой. В Омске разыщут собаку, которая покусала девочку
Сегодня, 15 августа, рабочие из муниципального приюта отправятся на поиски хвостатой. Если ее не удастся найти, могут пострадать другие дети.
15 августа, 02:40
Следком начал проверку после нападения бродячей собаки на 11-летнюю омичку
Региональный следственный комитет начал проверку сообщения из соцсетей о нападении собаки на ребенка, инцидент произошел на улице Олега Кошевого.
14 августа, 14:06
День города, крупные пожары и прыжок собаки из окна. Главные темы недели
4 августа, 10:10
Возвращение земли, падение собаки с балкона и беляши у Политеха. Омск сегодня
1 августа, 14:36
Заперли на балконе в жару. В Омске собака спрыгнула с шестого этажа и погибла
1 августа, 12:00
Июнь
Собака с пулей в теле, духота в транспорте и срывающий крыши ураган. Омск сегодня
28 июня, 14:14
«Рентген показал, что в нее стреляли». В Омске спасли раненую собаку с шурупом в лапе
28 июня, 06:58
Май
Нападение собаки, недопуск на Олимпиаду и легионер за 1000 рублей. Омск сегодня
24 мая, 17:14
Омичка пожаловалась на бездействие службы отлова после нападения собаки на ее дочь
24 мая, 04:24
Пнул, добил руками и бросил псу. Живодера из Омской области могут посадить на 5 лет
21 мая, 07:47
Апрель
Как защитить собаку от укуса клеща: рекомендации ветеринарного врача
С приходом тепла просыпаются опаснейшие насекомые, которые угрожают жизни не только людям, но и их четвероногим компаньонам. Имеет смысл подготовиться и обезопасить питомцев от паразитов. Как защитить собак от клещей — в материале Города55.
15 апреля, 09:16
«Хватит рассуждать, пошли спасать». Омичи спасли раненую собаку с безлюдного острова
13 апреля, 10:09
Внимание. Проснулись паразиты. Омичи обнаружили опасных паукообразных в городских парках
4 апреля, 04:16
Омский муниципальный приют попросил помощи в спасении пса со снятым скальпом
4 апреля, 03:58

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика