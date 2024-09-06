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Животноводство

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2024
В Омской области два сельчанина украли у соседа 18 овец и попались полиции
В Горьковском районе задержали двух мужчин, которые крали овец у соседа и отдавали их на мясо. Сельчан ждет наказание вплоть до пяти лет тюрьмы.
6 сентября, 08:10
В День семьи, любви и верности. В омском зоопарке у лебедей родились четыре малыша
В День семьи, любви и верности в омском зоопарке у пары лебедей появилось потомство.
8 июля, 14:12
Ферма с «хрустальным воздухом». В Омской области продают животноводческий комплекс
18 июня, 06:38
Виновник без наказания. Жители Омской области нашли в Иртыше трупы лошадей
Трупы животных были найдены на участке Иртыша на территории Таврического района, по словам местного жителя, они были как в русле реки, так и на берегу.
3 мая, 13:29
Преступный город, череда ДТП и пополнение в семье лемуров. Омск сегодня
5 апреля, 14:29
Итоги сезона, проблемный бульвар Архитекторов и меры для хозяев собак. Омск сегодня
3 апреля, 14:24
Ртуть в Иртыше, классификация котов и сюрпризы от погоды. Омск сегодня
8 февраля, 14:20
2023
Масштабный сбой, спасение совы и отравление детей. Омск сегодня
13 ноября 2023, 16:17
Жительница Омской области приютила на своем участке 30 собак и попала под суд
24 октября 2023, 09:10
Хоценко поручил выделить 200 млн на корма для омских животноводческий хозяйств
Субсидию получат хозяйства, которые занимаются разведением и содержанием крупного рогатого скота
14 октября 2023, 11:30
Аналитики объяснили, почему в Омской области стало меньше яиц
Молочные и мясные показатели остались в норме.
30 июля 2023, 06:50
«Руском-Агро» Латарии построит свинокомплекс на 60 тысяч голов в Омской области
15 июня 2023, 13:30
Фермерское счастье. Омичи стали производить больше яиц, молока и мяса
Аналитик подсчитали, сколько продукции животноводства производят в нашем регионе.
26 февраля 2023, 11:39
Врачи обойдут каждый дом. В Омской области вводится новая обязательная вакцинация
Врачи обойдут каждый дом в одном из районов Омской области со шприцами «наперевес». Обязательная вакцинация будет проводиться бесплатно.
9 января 2023, 09:49

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