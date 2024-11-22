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Защита животных

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2024
Усыплять или сдавать в приют? Как решить проблему бездомных животных в Омске
22 ноября, 11:40
Нашествие крыс, судьба выброшенных щенков и весенние холода. Омск сегодня
6 марта, 14:09
Рекорд «Авангарда», щенки в мусорном баке и дефицит лекарств. Омск сегодня
21 февраля, 14:07
«За что?». В Омской области неизвестный выбросил в мусорный бак пакет с щенками
21 февраля, 09:58
Незаконный отлов животных, пробки из-за метели и нападение на собаку. Омск сегодня
26 января, 13:56
Преступная сторона, карантин в школах и жестокий живодер. Омск сегодня
24 января, 14:01
Шокирующие находки. В омских Нефтяниках ищут живодера, жестоко убивающего собак
24 января, 13:11
2023
Спрятали за сидениями. Как из Омской области пытались похитить редкую породу соколов
Предотвратили преступление сотрудники пограничного управления ФСБ России и Росгвардии.
21 ноября 2023, 10:44
Масштабный сбой, спасение совы и отравление детей. Омск сегодня
13 ноября 2023, 16:17
Большинство омичей высказались за использование животных в цирковых представлениях
24 октября 2023, 10:00
В Госдуму внесли законопроект о запрете выступлений животных в цирках
Основная цель законопроекта — зашита жизни и благополучия животных, которых используют в представлениях.
13 октября 2023, 12:30
«Не удержался от выстрела». В Омской области поймали охотников, нарушивших закон
В полицию об обнаружении места разделки лося сообщил инспектор по охране животного мира.
9 октября 2023, 13:14

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