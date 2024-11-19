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Тараканы

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2024
Свалка свиных голов, нашествие тараканов и вечернике пробки. Омск сегодня
19 ноября, 14:21
Пациенты Омской больницы пожаловались на мерзких тварей
19 ноября, 08:08
«Как узники концлагеря». Топ лучших общаг вузов Омска по отзывам в Сети
19 сентября, 02:30
Как избавиться от тараканов в доме: несколько быстрых и простых способов
16 сентября, 08:01
«Лезут во все щели». Квартиры омичей заполонили черные жирные жуки
5 августа, 02:58
«Царит антисанитария». Омичи рассказали о нашествии тараканов в БСМП-1
6 июня, 13:11
«Спокойно гуляют по коридорам». Омичи пожаловались на обилие тараканов в школе №142
14 мая, 13:01
От муки из тараканов до управления транспортом. «Сколково» ищет проекты от омичей
Фонд «Сколково» проводит конкурс стартапов. Одним из проектов стала мука из тараканов, которую уже используют для экспериментов.
19 марта, 11:59
2023
Омичка сбежала из больницы с полугодовалым ребенком из-за тараканов и «отравления»
Жительница Омска пожаловалась в соцсетях на антисанитарию в Областной детской клинической больнице.
3 февраля 2023, 07:04
2022
Рассадник тараканов. Омич довел общежитие до антисанитарного состояния
Судебные приставы обязали мужчину провести в помещении уборку и дезинсекцию от вредителей.
10 ноября 2022, 10:48

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