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Омская школа

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Ноябрь
Стало известно, сколько школьников в Омске обучаются во вторую смену
15 ноября, 14:02
Октябрь
Стало известно, когда сдадут проблемную школу в омском микрорайоне «Серебряный берег»
2 октября, 14:57
Сентябрь
Теперь дороже. В Омске снова выставили на продажу заброшенное здание школы
20 сентября, 13:58
Август
В школы Омской области начали поставлять бесплатные рюкзаки для первоклассников
19 августа, 12:31
Опубликован график каникул на новый учебный год для школьников
16 августа, 02:36
Родителям омских первоклассников рассказали, как получить рюкзак от правительства
15 августа, 14:29
Как собрать ребенка в школу в Омске: экипируемся по полной программе
14 августа, 06:37
Популярные школы, многоэтажки в центре города и космические чудеса. Омск сегодня
10 августа, 14:02
Стало известно, в каких омских школах учится больше всего детей
10 августа, 09:11
Июнь
Никакого общего вечера. Сегодня в омских школах пройдет выпускной для 11-классников
25 июня, 04:54
Выделено более 7 млн. Омские педагоги будут получать премии до 100 000 рублей
19 июня, 08:42
Май
В канале Екатерины Мизулиной появилось скандальное сообщение об омской школе
28 мая, 10:23
Сергей Шелест посетил строительные площадки школ, где сейчас проходит капремонт
Градоначальник побывал на стройплощадках двух школ — №129 и 14, капитальный ремонт в них проходит по президентской программе.
23 мая, 11:19
Когда пройдут школьные выпускные вечера в Омской области: даты, время, формат
23 мая, 05:19
«Спокойно гуляют по коридорам». Омичи пожаловались на обилие тараканов в школе №142
14 мая, 13:01
Апрель
«С советских времен». В омской школе дети не занимаются физрой из-за текущей крыши
18 апреля, 13:27
Аварийная стена школы, подростковая проституция и диссертация ректора. Омск сегодня
16 апреля, 14:07
Омская администрация проверила школу, в которой ученики жаловались на питание
11 апреля, 09:09
Йогурт с плесенью. Омичи пожаловались на школу, в которой детей кормят просрочкой
10 апреля, 13:34
Март
В омском микрорайоне Кузьминки появится химико-технологический лицей
Образовательное учреждение будет рассчитано на 1122 места и оснащено современным оборудованием.
27 марта, 13:07

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