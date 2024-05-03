Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Иллюстрация

Дефицит детсадов и школ, запах тухлых яиц и зарплата ректора ОмГУ. Омск сегодня

3 мая 2024, 14:15
Фото: Город55
Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Жители центральной части Омска снова задыхаются от запаха тухлых яиц

Вчера ночью в Омске снова зафиксировали превышение уровня сероводорода в атмосферном воздухе. Согласно данным регионального министерства природных ресурсов, концентрация вещества в центре города превысила допустимую норму в 1,79 раза. Сегодня же уровень загрязнения воздуха был пониженным.

Битва за место. В каких районах Омска не хватает детских садов и школ
Узнать подробнее

Новость №2. Стала известна зарплата ректора ОмГУ Замятина

ОмГУ опубликовал данные о зарплате сотрудников за прошлый год. Согласно им, ректор вуза Сергей Замятин теперь зарабатывает почти на 100 тысяч больше, чем в 2022 году: 353 000 рублей в месяц вместо 258 000 рублей. Близкую по величине сумму получает проректор по развитию Семен Ефимов — 338 тысяч рублей в месяц, а остальные заместители Замятина зарабатывают существенно от 245 до 199 тысяч.

«Дышите — не дышите». В центре Омска снова появился жуткий запах тухлых яиц
Узнать подробнее

Новость №3. В депобре рассказали, в каких районах Омска не хватает образовательных учреждений

В некоторых районах Омска отсутствие детских садов и школ — существенная проблема. Наиболее остро она ощущается в микрорайонах «Амурский-2», «Суворовская усадьба» (Старый Кировск), «Серебряный берег», по улицам Завертяева, Успешная и Пригородная, там не хватает учреждений дошкольного образования. В большем количестве районов отмечается нехватка школ, среди них: «Амурский-2», «Космический», «Академика Королева» (вблизи Гимназии №9), Серебряный берег», «Тарская крепость», «Старый Кировск», «Облепиховый» (Завертяева) и другие.

Появились данные о том, сколько зарабатывает ректор ОмГУ Сергей Замятин
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Школа#Загрязнение воздуха#Школьники#Университет#Зарплата#Зарплаты#Детский сад#Школьник#Воздух#Новости#Ректор#Загрязнение#ОмГУ#Итоги дня#Строительство школы#Ректор ВУЗа#Омская школа#Запах#Школы#Средняя зарплата#Школьница#Детские сады#Грязный воздух#Неприятный запах#Атмосферный воздух#Университеты#Химический запах#Примеси в воздухе#Загрязнение природы#Новый детский сад#Качество воздуха#Высокие зарплаты#Загрязнение окружающей среды
Подпишитесь
Гидрометцентр РФ: будет ли тепло летом в 2024 году в Омской области
Вчера, 13:01
Как поменялся состав омского «Авангарда». Следим онлайн
Сегодня, 04:26
Дождь, снег и минус 5 градусов. Омичей предупредили об ухудшении погоды на Пасху
Сегодня, 07:06
В Омске пройдет бесплатный концерт финалистки «Фабрики звезд» Юлианны Карауловой
Сегодня, 05:57
Появились данные о том, сколько зарабатывает ректор ОмГУ Сергей Замятин
Сегодня, 06:59
Пляж вместо зарослей. В Омской области за 3,5 млн благоустроят берег озера Старица
Сегодня, 04:23
"