Дефицит детсадов и школ, запах тухлых яиц и зарплата ректора ОмГУ. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Новость №1. Жители центральной части Омска снова задыхаются от запаха тухлых яиц
Вчера ночью в Омске снова зафиксировали превышение уровня сероводорода в атмосферном воздухе. Согласно данным регионального министерства природных ресурсов, концентрация вещества в центре города превысила допустимую норму в 1,79 раза. Сегодня же уровень загрязнения воздуха был пониженным.
Новость №2. Стала известна зарплата ректора ОмГУ Замятина
ОмГУ опубликовал данные о зарплате сотрудников за прошлый год. Согласно им, ректор вуза Сергей Замятин теперь зарабатывает почти на 100 тысяч больше, чем в 2022 году: 353 000 рублей в месяц вместо 258 000 рублей. Близкую по величине сумму получает проректор по развитию Семен Ефимов — 338 тысяч рублей в месяц, а остальные заместители Замятина зарабатывают существенно от 245 до 199 тысяч.
Новость №3. В депобре рассказали, в каких районах Омска не хватает образовательных учреждений
В некоторых районах Омска отсутствие детских садов и школ — существенная проблема. Наиболее остро она ощущается в микрорайонах «Амурский-2», «Суворовская усадьба» (Старый Кировск), «Серебряный берег», по улицам Завертяева, Успешная и Пригородная, там не хватает учреждений дошкольного образования. В большем количестве районов отмечается нехватка школ, среди них: «Амурский-2», «Космический», «Академика Королева» (вблизи Гимназии №9), Серебряный берег», «Тарская крепость», «Старый Кировск», «Облепиховый» (Завертяева) и другие.