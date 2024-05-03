Дефицит детсадов и школ, запах тухлых яиц и зарплата ректора ОмГУ. Омск сегодня

ОмГУ опубликовал данные о зарплате сотрудников за прошлый год. Согласно им, ректор вуза Сергей Замятин теперь зарабатывает почти на 100 тысяч больше, чем в 2022 году: 353 000 рублей в месяц вместо 258 000 рублей. Близкую по величине сумму получает проректор по развитию Семен Ефимов — 338 тысяч рублей в месяц, а остальные заместители Замятина зарабатывают существенно от 245 до 199 тысяч.