gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Химический запах

Выбрать дату
2024
«Можно задохнуться»: омичи почувствовали неприятный химический запах
14 октября, 16:38
Опять запах тухлых яиц. Жители Ленинского округа Омска дышали опасным газом
7 августа, 08:02
«Дышите глубже». Неделя в Омске началась с уже знакомого запаха тухлых яиц
17 июля, 03:18
«Вонь тошнотная». В Омске второй день подряд объявляют режим «черного неба»
15 июня, 03:14
Запах тухлых яиц, сила стихии и проблемное строительство. Омск сегодня
10 апреля, 14:04
В воздухе Омска в 3,6 раза повысилась концентрация твердых микрочастиц
9 марта, 09:38
Свадьба перед камерами, демонтаж долгостроя и ужасная вонь. Омск в субботу
24 февраля, 13:23
2023
Воняет газом и жженой резиной. Омичи пожаловались на качество воздуха в городе
16 декабря 2023, 07:21
«Окунули в горящую мусорку». Омск снова накрыло облаком выбросов
31 июля 2023, 05:41
Подышим в другой раз. Омск окутала дымка с примесью химии
Противный запах в большей степени ощутили в Советском округе.
12 апреля 2023, 04:01

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика