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Атмосферный воздух

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Сентябрь
Вредно дышать. В Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий
27 сентября, 03:03
Отключение телевидения, качество воздуха и хоккейный ажиотаж. Омск сегодня
2 сентября, 14:30
Июнь
Не выходите на улицу. В Омске и области снова действует режим «черного неба»
14 июня, 02:57
Запах гари в воздухе, нашествие звезд и подробности дела экс-министра. Омск сегодня
13 июня, 14:10
«Газовая камера». Омичи вновь пожаловались на качество воздуха в городе
13 июня, 08:48
Отрава в воздухе. В Омске объявили режим «черного неба» первой степени опасности
3 июня, 02:47
Май
Закрывайте окна. В Омске снова ввели режим «черного неба» первой степени опасности
31 мая, 03:47
Машины в саже, варварское благоустройство и очередное ухудшение погоды. Омск сегодня
21 мая, 13:44
Опять выбросы. В Омске объявили режим «черного неба» первой степени опасности
16 мая, 02:56
Апрель
В омском Роспотребнадзоре рассказали о состоянии воздуха после пожара в Нефтяниках
26 апреля, 05:22
Масштабное отключение воды, тонны выбросов и отмена нацпроекта. Омск сегодня
15 апреля, 14:23
20 тонн в год. Десять омских предприятий уличили во вредных выбросах в атмосферу
15 апреля, 07:59
Примеси не рассеиваются. В Омской области объявили режим НМУ
6 апреля, 03:24
Март
Новые «сюрпризы» и режим НМУ. Омичам рассказали, к чему готовиться на этой неделе
28 марта, 08:03
Февраль
Дышать опасно. В Омской области снова продлили режим НМУ
19 февраля, 10:24
В одном из округов Омска снова обнаружили избыток опасного вещества в воздухе
Превышение показателей случилось на территории Центрального округа.
2 февраля, 13:25
Январь
Не без сюрпризов. В Омске обнаружили превышенное содержание сероводорода в воздухе
30 января, 13:57
Декабрь 2023
Тысячи сообщений. Природоохранный прокурор проследит за состоянием воздуха в Омске
Минприроды ежедневно принимает сообщения от жителей Омской области и отслеживает состояние атмосферного воздуха.
29 декабря 2023, 07:49
Ноябрь 2023
«Несколько суток воняет жженой резиной». В Омске ввели режим «черного неба»
13 ноября 2023, 02:45
Концентрация примесей в воздухе превышена в 2 раза. В Омске ввели режим черного неба
10 ноября 2023, 02:29

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