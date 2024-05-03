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Posted Сегодня, 03:28

Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

иллюстрация

«Дышите — не дышите». В центре Омска снова появился жуткий запах тухлых яиц

3 мая 2024, 03:28
Фото: Город55
иллюстрация

Жители центральной части Омска снова задыхаются от жуткого запаха тухлых яиц

В Минприроды уточнили, что 2 мая в период с 00:00 до 08:00 в Омске было зафиксировано превышение уровня сероводорода в 1,79 раза. Согласно данным ведомства, 3 мая ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Накануне в период с 00:00 до 08:00 в Омске снова было зафиксировано превышение уровня сероводорода. Согласно данным регионального министерства природных ресурсов, концентрация сероводорода в центре города превысила предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 1,79 раза и составила 0,0143 мг/м³.

Сегодня, 3 мая, согласно данным ведомства, ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Напомним, что в апреле в Центральном округе Омска снова было зафиксировано ПДК сероводорода: уровень загрязнения достигал 1,4. Его наличие в воздухе можно определить по запаху тухлых яиц. В следующие ночи над городом опустился туман, который привел к образованию смога. Омичи делились в соцсетях своими жалобами на запах гари.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Воздух#Новости#Загрязнение#Сероводород
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