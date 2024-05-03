«Дышите — не дышите». В центре Омска снова появился жуткий запах тухлых яиц

Напомним, что в апреле в Центральном округе Омска снова было зафиксировано ПДК сероводорода: уровень загрязнения достигал 1,4. Его наличие в воздухе можно определить по запаху тухлых яиц. В следующие ночи над городом опустился туман, который привел к образованию смога. Омичи делились в соцсетях своими жалобами на запах гари.