«Дышите — не дышите». В центре Омска снова появился жуткий запах тухлых яиц

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Накануне в период с 00:00 до 08:00 в Омске снова было зафиксировано превышение уровня сероводорода. Согласно данным регионального министерства природных ресурсов, концентрация сероводорода в центре города превысила предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 1,79 раза и составила 0,0143 мг/м³.
Сегодня, 3 мая, согласно данным ведомства, ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
Напомним, что в апреле в Центральном округе Омска снова было зафиксировано ПДК сероводорода: уровень загрязнения достигал 1,4. Его наличие в воздухе можно определить по запаху тухлых яиц. В следующие ночи над городом опустился туман, который привел к образованию смога. Омичи делились в соцсетях своими жалобами на запах гари.