Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Иллюстрация

Битва за место. В каких районах Омска не хватает детских садов и школ

3 мая 2024, 07:09
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

В депобре рассказали, в каких районах Омска не хватает школ и детских садов

По последним данным, 157 детей старше трех лет дожидаются, когда им предоставят места в детских садах.

Город55 выяснил, в каких округах Омска сегодня сложилась напряженная обстановка со школами и детскими садами. В основном это новые строящиеся микрорайоны с высотной застройкой.

Проблема обеспечения шаговой доступности дошкольного образования, как сообщили в депобре, в настоящее время не решена в микрорайонах «Амурский-2», «Суворовская усадьба» (Старый Кировск), «Серебряный берег», по улицам Завертяева, Успешная и Пригородная. При этом в Омске 157 детей старше трех лет все еще дожидаются мест в детсадах.

Еще хуже обстоят дела со школами. Создание новых ученических мест, а следовательно и новые школы остро необходимы в микрорайонах «Амурский-2», «Космический», «Академика Королева» (вблизи Гимназии №9), Серебряный берег», «Тарская крепость», «Старый Кировск», «Облепиховый» (Завертяева), «Московка-2», «Прибрежный» (Шаронова, Кварталы Драверта), а также по улицам Заозерная, Волгоградская, 4-я Островская, 6-я Рабочая, Омская и Иванишко.

«Департаментом образования ежегодно направляется в министерство образования Омской области информация о потребности в строительстве бюджетных образовательных учреждений города Омска в микрорайонах жилой застройки, в том числе в вышеперечисленных микрорайонах», — рассказали Городу55 в ведомстве.

К сожалению, в ближайшее время не стоит надеяться, что проблема с детсадами и школами в этих микрорайонах решится. Например, из школ, строительство которых предусмотрено адресной инвестиционной программой города Омска на плановый период 2024 и 2025 годов и муниципальной программой города Омска «Развитие образования», возводят сейчас только школу на 1122 места в Прибрежном.

На стройплощадке школы на 1100 мест в микрорайоне «Серебряный берег» с ноября прошлого года не ведутся никакие работы. И пока подрядчик — компания «Капитал развитие» — с заказчиком не пришли к какому-либо консенсусу. Не началось до сих пор строительство школы на 1122 места на Волгоградской и школы на 550 мест на Завертяева.

Участок в омском ЖК «Тарская крепость» отдают под строительство крохотной школы
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Омск#Строительство#Детский сад#Департамент образования#Новости#Строительство школы#Школы#Проблемы
Подпишитесь
Гидрометцентр РФ: будет ли тепло летом в 2024 году в Омской области
Вчера, 13:01
Как поменялся состав омского «Авангарда». Следим онлайн
Сегодня, 04:26
Дождь, снег и минус 5 градусов. Омичей предупредили об ухудшении погоды на Пасху
Сегодня, 07:06
В Омске пройдет бесплатный концерт финалистки «Фабрики звезд» Юлианны Карауловой
Сегодня, 05:57
Появились данные о том, сколько зарабатывает ректор ОмГУ Сергей Замятин
Сегодня, 06:59
Пляж вместо зарослей. В Омской области за 3,5 млн благоустроят берег озера Старица
Сегодня, 04:23
"