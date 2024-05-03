Битва за место. В каких районах Омска не хватает детских садов и школ

На стройплощадке школы на 1100 мест в микрорайоне «Серебряный берег» с ноября прошлого года не ведутся никакие работы. И пока подрядчик — компания «Капитал развитие» — с заказчиком не пришли к какому-либо консенсусу. Не началось до сих пор строительство школы на 1122 места на Волгоградской и школы на 550 мест на Завертяева.