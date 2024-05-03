Битва за место. В каких районах Омска не хватает детских садов и школ

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
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Updated Сегодня, 07:11
Город55 выяснил, в каких округах Омска сегодня сложилась напряженная обстановка со школами и детскими садами. В основном это новые строящиеся микрорайоны с высотной застройкой.
Проблема обеспечения шаговой доступности дошкольного образования, как сообщили в депобре, в настоящее время не решена в микрорайонах «Амурский-2», «Суворовская усадьба» (Старый Кировск), «Серебряный берег», по улицам Завертяева, Успешная и Пригородная. При этом в Омске 157 детей старше трех лет все еще дожидаются мест в детсадах.
Еще хуже обстоят дела со школами. Создание новых ученических мест, а следовательно и новые школы остро необходимы в микрорайонах «Амурский-2», «Космический», «Академика Королева» (вблизи Гимназии №9), Серебряный берег», «Тарская крепость», «Старый Кировск», «Облепиховый» (Завертяева), «Московка-2», «Прибрежный» (Шаронова, Кварталы Драверта), а также по улицам Заозерная, Волгоградская, 4-я Островская, 6-я Рабочая, Омская и Иванишко.
«Департаментом образования ежегодно направляется в министерство образования Омской области информация о потребности в строительстве бюджетных образовательных учреждений города Омска в микрорайонах жилой застройки, в том числе в вышеперечисленных микрорайонах», — рассказали Городу55 в ведомстве.
К сожалению, в ближайшее время не стоит надеяться, что проблема с детсадами и школами в этих микрорайонах решится. Например, из школ, строительство которых предусмотрено адресной инвестиционной программой города Омска на плановый период 2024 и 2025 годов и муниципальной программой города Омска «Развитие образования», возводят сейчас только школу на 1122 места в Прибрежном.
На стройплощадке школы на 1100 мест в микрорайоне «Серебряный берег» с ноября прошлого года не ведутся никакие работы. И пока подрядчик — компания «Капитал развитие» — с заказчиком не пришли к какому-либо консенсусу. Не началось до сих пор строительство школы на 1122 места на Волгоградской и школы на 550 мест на Завертяева.